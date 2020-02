Supporto clienti in italiano per la piattaforma GetResponse La piattaforma di online marketing apre il suo primo Customer Support dedicato all’Italia. Pubblicato il 18 febbraio 2020 da Redazione

Per la piattaforma di online marketing GetResponse debutta il servizio di supporto clienti in lingua italiana: un’aggiunta che si affianca e si integra con i servizi di customer support tramite chat e posta elettronici, attivi sette giorni su sette e 24 ore su 24. D’ora in poi, quindi, si potrà contare su un’assistenza localizzata nel caso di richieste di chiarimenti o di aiuto per utilizzare al meglio la piattaforma, comprensiva di funzionalità di email marketing, marketing automation, landing page e webinar.

“Occupandoci della presenza online di imprenditori e aziende di ogni dimensione”, spiega il direttore marketing dell’azienda, Aleksandra Korczynska, “sappiamo quanto sia importante per loro avere un canale di comunicazione in lingua italiana. Il nostro obiettivo è il successo e la crescita dei nostri clienti nel proprio mercato: ecco perché ci focalizziamo nel fornire il migliore supporto ai clienti insieme al materiale informativo localizzato”.

Tra le oltre 350mila aziende e organizzazioni clienti di GetResponse figurano l’Unesco, Carrefour, Ikea e Inglot Cosmetics. La piattaforma è attualmente disponibile in 27 lingue e può contare sul lavoro di 300 esperti dedicati, che lavorano fra Spagna, Francia, Polonia, Russia, Stati Uniti, Canada e Brasile.

Gli strumenti di marketing online della piattaforma si integra con 130 applicazioni di e-commerce, analytics, Crm, Content Management System e di altro tipo: tra le più note, Magento, Salesforce, WordPress, Facebook, Twitter Slack, PayPal, Stripe, BigCommerce, Shopify, Woo Commerce, Etsy e PrestaShop.