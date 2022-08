Accenture, Marco Molinaro guida l'area cybersicurezza in Italia Il manager ha preso il posto di Paolo Dal Cin (in seguito alla promozione di quest’ultimo) nel ruolo di security lead per Italia, Centro Europa e Grecia. Pubblicato il 01 agosto 2022 da Redazione

Accenture annuncia un cambiamento di ruoli relativo all’area della sicurezza informatica. Marco Molinaro, già managing director dell’azienda, operativo dalla sede di Roma, è stato nominato security lead per Italia, Centro Europa e Grecia. Un ruolo in precedenza ricoperto da Paolo Dal Cin, che però dallo scorso maggio è diventato responsabile di Accenture Security a livello mondiale.

“Raccolgo con grande senso di responsabilità il testimone lasciato da Paolo Dal Cin come Security Lead in Italia, Centro Europa e Grecia”, ha dichiarato Molinaro. “La sicurezza informatica è oggi più che mai la priorità sia per le aziende che per la Pubblica Amministrazione e Accenture offre alle organizzazioni le risorse e competenze specialistiche di alto livello per affrontare questa minaccia spesso invisibile”.



“Sono orgoglioso di annunciare la nomina di Marco Molinaro in questo ruolo di responsabilità nella divisione Security in Accenture”, ha commentato Mauro Macchi, amministratore delegato di Accenture Italia. “Marco ha una profonda conoscenza dei mezzi, delle tecnologie e delle procedure che le aziende devono adottare per proteggersi dalle minacce informatiche. Durante la sua carriera in Accenture ha aiutato moltissime imprese ad acquisire maggiore consapevolezza in materia di sicurezza informatica e a salvaguardare il proprio business digitale”.

In Accenture dal 2007, Molinaro ha ricoperto negli anni ruoli di crescente responsabilità nell’ambito della sicurezza informatica applicata a diversi settori, in prevalenza servizi finanziari, energia, Pubblica amministrazione e Utilities. In passato il manager si è anche occupato di dirigere alcuni programmi di Accenture relativi allo sviluppo di servizi come l’identità digitale, i pagamenti e i servizi fiduciari. Marco Molinaro assumerà formalmente il nuovo ruolo di security lead a partire dall’inizio di settembre.