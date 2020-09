Accordo in arrivo: Oracle e Walmart soci al 20% di TikTok Global Con la benedizione di Donald Trump, che ha rinviato al 27 settembre il ban della famosa app, dovrebbe nascere una nuova società che gestirà il servizio per gli utenti statunitensi e avrà come soci di minoranza le due aziende americane, in attesa di altri investitori. Pubblicato il 21 settembre 2020 da Redazione

Dopo due mesi in cui è successo di tutto, parrebbe che la saga ByteDance e amministrazione Trump stia arrivando alle puntate finali. Nella tarda serata di sabato, TikTok ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che un accordo con Oracle e Walmart potrebbe essere di grande aiuto per “tranquillizzare” sui problemi di sicurezza. Sempre il 19 settembre è arrivato un comunicato ufficiale di Oracle, pubblicato sul sito dell’azienda, in cui sono confermate le trattative e anche il beneplacito del presidente per un accordo.

Tutto questo è avvenuto dopo che venerdì scorso, 18 settembre, la “fine” di TikTok negli Usa sembrava segnata, visto che il Dipartimento del Commercio aveva emesso un ordine per far rimuovere l’app di TikTok, entro domenica 20 settembre, dall'App Store e dal Play Store. Grazie ai nuovi sviluppi, proprio eri è arrivato il rinvio al 27 settembre, voluto dallo stesso Trump. Rimane, per ora, valida la scadenza del 12 novembre, imposta dall’ultimo ordine esecutivo del presidente: se non si risolveranno i problemi di sicurezza, sarà vietata “qualsiasi transazione da parte di qualunque persona" con ByteDance o le sue sussidiarie, e l’azienda dovrà eliminare tutti i dati relativi agli utenti statunitensi di TikTok e di Musical.ly, comunicando la cancellazione al Committee on Foreign Investment.

Tornando agli ultimi sviluppi, ByteDance, che ha rifiutato la proposta di Microsoft, avrebbe tutto l’interesse a trovare, visto il beneplacito di Trump, un accordo con Walmart e Oracle. Quest’ultimo, nel frattempo, è diventato “fornitore di cloud sicuro” di TikTok. L’azienda americana, come spiegato nel comunicato ufficiale, unirà alla sua tecnologia cloud sicura anche la revisione continua del codice, il monitoraggio e l'auditing per garantire che i dati degli utenti TikTok degli Stati Uniti siano privati e sicuri.

"Come parte di questo accordo, TikTok utilizzerà il cloud di Oracle e Oracle diventerà un investitore di minoranza in TikTok Global", commenta Safra Catz, Ceo di Oracle. "Oracle implementerà, gestirà e farà scalare rapidamente i sistemi TikTok nel Cloud di Oracle. Siamo sicuri al cento per cento della nostra capacità di fornire un ambiente altamente sicuro a TikTok e di garantire la privacy dei dati agli utenti americani di TikTok, cosi come anche agli utenti di tutto il mondo. Questa sicurezza notevolmente migliorata, insieme alle garanzie di privacy, permetteranno la crescita rapida e continua della comunità di utenti TikTok, a beneficio di tutti gli interessati".

Quindi TikTok, almeno così sembrerebbe, sta creando una nuova società - TikTok Global - che sarà responsabile della fornitura di tutti i servizi TikTok agli utenti negli Stati Uniti e alla maggior parte di quelli nel resto del mondo. Oracle e Walmart diventeranno soci di minoranza con il 20% (la partecipazione del primo sarà del 12,5%), e altri investitori - sempre americani - si uniranno, come General Atlantic e Sequoia Capital, che già possiedono una partecipazione in ByteDance, società proprietaria di TikTok.

ByteDance dovrebbe essere comunque un azionista di maggioranza, anche se TikTok Global avrà sede negli Stati Uniti e quattro su cinque dei membri del Consiglio di amministrazione saranno americani. Secondo il comunicato Oracle, l’azienda creerà più di 25.000 nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti e pagherà più di 5 miliardi di tasse “aggiuntive” al tesoro statunitense. L’accordo prevede anche la creazione di un fondo - da 5 miliardi di dollari - per l’istruzione, ma sembra che ByteDance non sia a conoscenza di questa ulteriore condizione.