Actifio: Google entra nella gestione dati e business continuity Grazie all’acquisizione, il gigante di Mountain View potrà rivestire un ruolo importante in questi settori e aumentare le potenzialità di Google Cloud. Pubblicato il 03 dicembre 2020 da Redazione

Nella stessa settimana in cui Amazon tiene il suo importante evento Aws, Google annuncia una mossa strategica per aumentare il proprio ruolo in ambiti come la gestione dei dati e la business continuity, e ampliare le potenzialità di Google Cloud. L’azienda ha ufficializzato in un post sul blog l'acquisizione di Actifio, una società che si occupa di gestione dei dati (backup e disaster recovery), aiutando le aziende con la data continuity a reagire al meglio in caso di violazione della sicurezza o di altre situazioni che rendano necessario un ripristino di “emergenza.” L'accordo pone Google come concorrente di player del calibro di Rubrik, un altro nome importante nel settore della business continuity.

Actifio entrerà a far parte di Google Cloud, ma i termini dell'accordo non sono stati divulgati nell'annuncio. L’azienda, quando è stata valutata oltre 1 miliardo di dollari in un round di finanziamenti nel 2014, aveva detto che si stava preparando per un Ipo, che sta per Initial Public Offering ovvero un’Offerta Pubblica Inziale (cosa che non è mai avvenuta). I dati di PitchBook riportano un valore stimato di 1,3 miliardi di dollari nel 2018, ma all'inizio di quest'anno, secondo i dati forniti dal Prime Unicorn Index, sembrava stesse raccogliendo fondi con una riduzione del 60% rispetto alla sua recente valutazione. A inizio 2020 la società ha anche intentato una causa contro Rubrik, affermando che l’azienda concorrente avrebbe violato quattro suoi brevetti.

Con Actifio, Google si sta muovendo in quella che negli ultimi anni è una delle aree chiave di investimento per le imprese. L’aumento delle violazioni della sicurezza sempre più sofisticate, insieme a una regolamentazione più rigorosa sulla protezione dei dati, hanno reso prioritario il compito di conservare e utilizzare i dati aziendali in modo più responsabile e la business continuity è un elemento fondamentale in tutto questo.

Nel post sul blog Brad Calder, Vice President, Engineering Google, descrive la startup come un "leader nel backup e nel disaster recovery (Dr)", in quanto offre ai clienti la possibilità di effettuare copie virtuali dei dati, che possono essere gestite e aggiornate per l'archiviazione, i test e altro ancora. Il fatto che siano supportati una una serie di ambienti, tra cui Sap Hana, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL e MySQL, macchine virtuali (Vm) in VMware, Hyper-V, server fisici e, naturalmente, Google Compute Engine, dà a Google l’opportunità di operare con le aziende in ambienti ibridi e multi-vendor, piuttosto che solo con gli store Google.

"Sappiamo che i clienti hanno molte opzioni quando si tratta di soluzioni cloud, inclusi backup e Dr, e l'acquisizione di Actifio ci aiuterà a servire meglio le aziende mentre distribuiscono e gestiscono workload business-critical, anche in scenari ibridi", afferma Brad Calder. “Inoltre ci impegniamo a supportare la nostra tecnologia di backup e Dr e l'ecosistema di partner di canale, fornendo ai clienti una varietà di opzioni, in modo che possano scegliere la soluzione più adatta alle loro esigenze”.