AI generativa, nuove istanze cloud e strumenti di Aws Amazon Web Services ha annunciato Bedrock, un servizio per la creazione di app di intelligenza artificiale. Disponibili le istanze EC2 Inf2 e Trn1n, per inferenza e addestramento. Pubblicato il 14 aprile 2023 da Redazione

I colossi del cloud pubblico fanno a gara per aggiungere nuove capacità di intelligenza artificiale generativa ai propri servizi, sia quelli rivolti alle aziende utenti sia quelli per sviluppatori. Amazon Web Services (Aws) ha annunciato alcune novità tese a velocizzare le attività di training degli algoritmi, a facilitare la creazione di applicazioni di AI generativa (cioè applicazioni capaci di generare testo, immagini, audio e dati sintetici in risposta a un prompt) e a rendere meno costosa la gestione in cloud di queste attività.

Un primo annuncio è il lancio di Amazon Bedrock, un servizio che permette di costruire, personalizzare e far scalare applicazioni di AI generativa, dando accesso a modelli di machine learning di grandi dimensioni (sviluppati dai “migliori fornitori di startup”) e ai servizi Titan di Aws. Al momento è disponibile come preview limitata.

Passano, inoltre, alla disponibilità generale le istanze cloud Amazon EC2 Inf2 basate sui chip Aws Inferentia2. Con queste risorse infrastrutturali in cloud è possibile ottenere efficienza energetica e riduzione dei costi per carichi di lavoro di inferenza dell’AI generativa, molto impegnativi in termini di risorse di calcolo e di memoria necessarie, nonché di consumi energetici. Per le attività di addestramento dei modelli di machine learning sono state annunciate, invece, le nuove istanze Trn1n, basate su chip Aws Trainium. In questo caso Amazon promette un taglio dei costi delle attività di training (pari a un massimo del 50% rispetto a quanto non si otterrebbe su un’altra istanza EC2).

Aws ha pensato agli sviluppatori anche con la decisione di offrire accesso gratuito ad

Amazon CodeWhisperer, uno strumento che usa l’AI generativa per fornire in tempo reale suggerimenti su come migliorare il codice software su cui si sta lavorando. I singoli sviluppatori possono accedere ad Amazon CodeWhisperer gratuitamente e senza limiti di utilizzo, ma sono disponibili anche opzioni a pagamento per l'uso professionale.

“Recentemente, applicazioni di AI generativa come ChatGPT hanno catturato un’ampia attenzione e curiosità”, ha dichiarato Swami Sivasubramanian, vicepresidente database, analytics e machine learning di Aws, citando il chatbot su cui ha investito la principale concorrente di Amazon Web Services, cioè Microsoft. “Ci troviamo davvero davanti a un emozionante punto di svolta per un’adozione diffusa del machine learning, e crediamo che la maggior parte delle esperienze dei clienti e applicazioni saranno reinventate dall’AI generativa”. Il manager ha citato AstraZeneca, Bundesliga, Bmw, Ferrari, Intuit, Thomson Reuters e 3M tra le aziende clienti che già stanno utilizzando i servizi di apprendimento automatico di Aws.