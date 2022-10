Armis aggiorna il programma partner per Msp ed Mdr Il nuovo Apex Manage Program aiuta i fornitori di servizi di sicurezza degli endpoint a diventare fornitori di Extended Detection and Response (Xdr). Pubblicato il 28 ottobre 2022 da Redazione

Armis, azienda specializzata in visibilità e monitoraggio delle reti IT e OT lancia un nuovo programma partner rivolto ai fornitori di servizi gestiti e in particolare ai Managed Service Provider (Msp) e ai Managed Detection and Response Provider (Mdr). Apex Manage Program, questo il nome, è stato pensato per aiutare gli Msp e gli Mdr a espandersi oltre i tradizionali servizi di sicurezza degli endpoint e a poter offrire servizi gestiti di Extended Detection and Response (Xdr).

La tecnologia di Armis, infatti, può proteggere non solo le risorse IT on-premise ma anche quelle in cloud, quelle nell’edge, le reti 5G, gli oggetti Internet of Things e i sistemi di Operational Technology e sistemi di controllo industriale (Ics). Fornita come piattaforma Software as-a-Service (SaaS) agentless, questa tecnologia si integra con le infrastrutture IT e di sicurezza esistenti per fornire informazioni di intelligenza contestuale.



Al centro della piattaforma c’è il Collective Asset Intelligence Engine, una knowledgebase che raccoglie tramite crowdsourcing informazioni sul comportamento di oltre tre miliardi di asset. Per ciascun dispositivo esiste un profilo identificativo unico, che descrive come quel dispositivo comunica con altri sistemi, quanto frequentemente, su quali protocolli, trasmettendo quali quantità di dati, con quali software e altro ancora. Si tratta, sottolinea Armis, della più vasta knowledgebase di risorse al mondo

"Armis sta costruendo un potente ecosistema di service provider che può aiutare gli Msp e gli Mdr a far evolvere le loro attività in modo altamente differenziato, consentendo loro di aumentare l'efficienza e ridurre le spese generali", ha dichiarato David Creed, vice presidente worldwide service providers di Armis. "Il nostro obiettivo è fornire un workbench multi-tenant pronto all'uso che non richieda alcuno sforzo ingegneristico, né alcun investimento di capitale, né l'aggiornamento delle competenze del personale. Questo consente agli Msp e agli Mdr di offrire rapidamente e facilmente ai propri clienti una visione unificata e completa della superficie di attacco digitale della loro organizzazione, permettendo agli utenti finali di migliorare la sicurezza informatica".

Il Partner Experience Manage Program (Apex Manage) è un’evoluzione del programma Apex, lanciato da Armis un anno fa e già arrivato a formare e certificare oltre duemila professionisti commerciali e tecnici. Il programma non prevede una rigida suddivisione in livelli ma consente di scegliere uno o più “percorsi” tra i quattro disponibili, ovvero Sell, Service, Build e Manage. I partner vengono premiati in base agli investimenti compiuti e alle vendite realizzate. In generale, l’obiettivo del programma Apex è quello di elevare e arricchire il lavoro dei fornitori di servizi gestiti con attività di investigazione cyber, detection, threat hunting e remediation.