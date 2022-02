Attiva Evolution porta al canale le soluzioni di Cisco per Pmi Il distributore diventa partner di Cisco Smb, offerta di soluzioni di networking e di sicurezza rivolta alle piccole e medie imprese. Facilità d’uso, scalabilità e flessibilità sono le principali caratteristiche. Pubblicato il 02 febbraio 2022 da Redazione

L’offerta di Cisco per le piccole e medie imprese, denominata Cisco Smb, trova un nuovo canale di sbocco in Italia con Attiva Evolution. Il distributore a valore aggiunto (Vad) ha ampliato la propria offerta grazie a un accordo con il vendor californiano, per la veicolazione delle soluzioni rivolte alle Pmi: il portfolio comprende dispositivi hardware (firewall, router, switch, access point) e software, installabili on-prem oppure gestiti in cloud, oltre ad applicazioni per la gestione delle operazioni di rete.



Particolare rilevanza ha, per il vendor, la piattaforma cloud Cisco Umbrella, che interviene a livello di Dns e di IP creando un primo scudo contro malware, phishing e altre minacce rivolte verso le reti aziendali. Tutte le soluzioni dell’offerta rivolta alle Pmi sono progettate per essere di facile utilizzo e flessibili (quindi anche adattabili a future necessità di espansione), a fronte di elevate prestazioni e livelli di sicurezza garantiti.

“Con questo accordo di partnership”, ha commentato Lorenzo Zanotto, business unit sales manager di Attiva Evolution, “rafforziamo ulteriormente il nostro canale di vendita, con l’obiettivo da un lato di fidelizzare gli attuali clienti di Attiva e dall’altro di estendere le nostre competenze commerciali – ad oggi focalizzate su storage, backup, cybersecurity, networking e Ucc – anche al settore della connettività. Si tratta di un’alleanza che rappresenta una grande opportunità per i nostri partner”.



Nata nel 2015, Attiva Evolution è la divisione di Attiva (distributore vicentino sul mercato dagli anni Novanta) che opera come distributore a valore. I suoi interlocutori sono i dealer, i rivenditori a valore aggiunto (Var) e i system integrator, ai quali Attiva Evolution offre servizi di supporto pre e post vendita, un programma annuale di formazione e aggiornamento tecnico, seminari e roadshow.