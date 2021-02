Barracuda promette un backup rapido dei dati di Office 365 La soluzione Barracuda Cloud-to-Cloud Backup è stata riprogettata per offrire una migliore esperienza utente e scalabilità per i dati delle applicazioni Microsoft Teams, Exchange Online, SharePoint e OneDrive. Pubblicato il 02 febbraio 2021 da Redazione

Proteggere con il backup i dati di Microsoft Office 365, quelli creati e scambiati sulle applicazioni Teams, Exchange Online, SharePoint e OneDrive, è un’esigenza sempre più sentita dalle aziende. In tempi di forte accelerazione dello smart working, infatti, l’uso di piattaforme cloud per la collaborazione a distanza e le comunicazioni è ormai endemico. Barracuda intercetta queste esigenze (non del tutto nuove, ma oggi più sentite che mai) con una nuova versione, totalmente riprogettata, della propria soluzione Cloud-to-Cloud Backup.



A detta di Barracuda, questa edizione della sua piattaforma cloud nativa per la protezione di Office 365 permette un backup più veloce, una maggiore scalabilità e resilienza, oltre a un’esperienza d’uso migliore. Per quanto riguarda le prestazioni, il vendor assicura che bastano cinque minuti per impostare il servizio e lanciare i primi backup.



La semplicità di gestione rende agevole il monitoraggio dei backup per rintracciare e ripristinare rapidamente i dati desiderati, mentre il fatto che si tratti di una piattaforma cloud nativa (cioè costruita e funzionante nel cloud) erogata da una serie di location nel mondo garantisce scalabilità e resilienza. La user experience, infine, beneficia di una nuova interfaccia utente e di una nuova dashboard, che insieme migliorano la visibilità sui dati, le funzioni di ricerca e di filtro dei dati da ripristinare.



“Nel momento in cui la forza lavoro diventa sempre più distribuita, l’adozione di applicazioni cloud come Microsoft Teams per la produttività e la comunicazione è una scelta naturale”, afferma Tim Jefferson, senior vice presidente Engineering for Data, Networks and Application Security di Barracuda. “La protezione dei dati di Microsoft Office 365 richiede un approccio cloud nativo moderno. La nuova versione di Barracuda Cloud-to-Cloud Backup è costruita e gira nativamente nel cloud, il che si traduce in rapidità di setup, facilità di gestione e zero manutenzione”.



È possibile aggiungere alla soluzione ulteriori funzioni di sicurezza, come la classificazione dei dati e la protezione dal data loss. Tra gli altri vantaggi, ci sono anche la possibilità di estendere il backup a nuove fonti di dati aziendali (altre applicazioni SaaS, per esempio) e di integrare la soluzione con i servizi di cybersicurezza di Barracuda, come ad esempio la threat protection. La nuova versione di Barracuda Cloud-to-Cloud Backup è anche disponibile in versione italiana, oltre che in inglese, spagnolo, francese, tedesco e giapponese.