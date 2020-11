Batteria gigante per Moto G9 Power, velocità per Moto G 5G I due nuovi smartphone di Motorola puntano su autonomia energetica (con la batteria più potente mai presentata), connettività 5G e fotocamere con tecnologia Quad Pixel. Pubblicato il 06 novembre 2020 da Redazione

Si chiamano Moto G 5G e Moto G9 Power le due nuove scommesse di Motorola: due smartphone entrambi posizionati in fascia media, che puntano sulla qualità/prezzo, sull’autonomia energetica, sulla velocità del 5G e sulle caratteristiche di pregio delle rispettive fotocamere. Il primo dei due è una variante evoluta del Moto G lanciato l’anno scorso, rispetto al quale si differenzia (come il nome suggerisce) per la presenza di un modem 5G di Qualcomm di fascia media, ovvero lo Snapdragon 750G.

Caratteristiche e prezzi del Moto G 5G

Si tratta di un modello da 6,7 pollici, con schermo in formato 20:9 e risoluzione Full HD+. I generosi 6 GB di Ram lasciano presagire un’ottima velocità e fluidità di funzionamento, mentre la memoria interna vanta ben 128 GB di capacità ed è espandibile tramite microSD (con un massimo di 1 TB). Decisamente buone le caratteristiche del comparto fotografico: un sensore principale da 48 MP con tecnologia Quad Pixel (che assicura scatti luminosi anche in condizioni di scarsa luce), un grandangolo da 8MP (e apertura massima del diaframma f/2.2), una lente per la modalità macro e una fotocamera frontale da 16 MP (anch’essa con Quad Pixel, da cui risultano 4 MP effettivi con luminosità quadrupla).

Lo Snapdragon 750G ha un ruolo anche nell’assicurare l’ottimizzazione dei consumi energetici, e insieme alla capiente batteria da 5.000 mAh può garantire allo smartphone fino a due giorni di funzionamento con una singola carica. Se abbiamo fretta, la tecnologia di ricarica TurboPower da 20W permette di ottenere fino a dieci ore di autonomia in soli 15 minuti di collegamento all’alimentazione. Il Moto G 5G sarà disponibile in Italia da fine novembre al prezzo di circa 370 euro (369,99€ euro da listino) nella variante di colore Molten Lava.

Caratteristiche e prezzi del Moto G9 Power

Quanto ai consumi energetici e alla dotazione di batteria, il Moto G Power fa ancora meglio, promettendo addirittura “giorni e giorni di autonomia”. Più precisamente, grazie alla batteria da 6.000 mAh (la più potente mai impiegata da Motorola su un telefono) si possono raggiungere le 60 ore di utilizzo tra una ricarica e l’altra.

Le dimensioni di questo smartphone sono leggermente maggiori di quelle del Moto G 5G, ovvero 6,8 pollici, mentre la risoluzione di schermo è inferiore (HD+) così come la dotazione di Ram, 4 GB. Identici, invece, i 128 GB della memoria interna. Simili le caratteristiche del comparto fotografico, ma in questo caso il sensore posteriore principale raggiunge i 64 MP con tecnologia Quad Pixel. Anche il Moto g9 Power sarà disponibile in Italia da fine novembre ma a un costo decisamente inferiore rispetto a quello del modello 5G: circa 250 euro (249,99 euro) nella variante di colore Metallic Sage.

Due smartphone “personalizzabili”

Alcune caratteristiche software comuni a entrambi i modelli sono una nuova app della fotocamera (riprogettata per includere nella parte inferiore dello schermo le funzioni più utilizzate), tecnologie di miglioramento dei video come lo “spot colour” (che consente di mantenere particolari colori nell'inquadratura e trasformare tutto il resto in bianco e nero) e la “face beauty” (che riduce le imperfezioni).

C’è poi, posizionato su un fianco, un pulsante dedicato a Google Assistant: basta premerlo per attivare l’assistente vocale di Android. A proposito del sistema operativo, Motorola ha apportato alcune personalizzazioni di interfaccia (è possibile, per esempio, creare temi personalizzati con un’ampia scelta tra font, colori, icone e animazioni) e ha scelto di preinstallare solo le applicazioni simil-stock di Android 10, evitando i duplicati.