Celsius H7510 di Fujitsu è la workstation potente e sicura Il nuovo dispositivo è ideale per applicazioni di progettazione grafica, creazione multimediale e realtà virtuale. Opzionalmente, può integrare il sistema di lettura biometrica del palmo della mano. Pubblicato il 14 gennaio 2021 da Redazione

La nuova workstation di Fujitsu è perfetta per chi lavora da casa, specie se si tratta di ingegneri, architetti, creativi e creatori di contenuti digitali. Rivolto, più in generale, all’utenza business, Celsius H7510 è un dispositivo da 15,6 pollici che assicura potenza e velocità di esecuzione grazie a processori Intel Core di decima generazione o Intel Xeon, a seconda della configurazione, alla memoria Ram DDR4 configurabile fino a 128 GB, e grazie allo storage veloce su unità Ssd PCIe NVMe che può arrivare addirittura a 4 TB. Quasi un piccolo data center racchiuso all’interno di un singolo dispositivo basato su Windows 10. Le interfacce di connettività includono Usb 3.1, Vga, Hdmi, Ethernet, Intel Thunderbolt 3, alloggiamento per scheda Sim e per SmartCard.

La grafica è affidata a Nvidia, con la scheda Quadro RTX 3000 come opzione più performante configurabile, mentre lo schermo Full HD raggiunge il 100% dello spazio cromatico sRGB per una resa ottimale del colore e del contrasto. Fujtsu cita Adobe Premiere Pro, 3dsMax, Creo, SolidWorks, Catia, AutoCAD e Allplan tra le applicazioni che su questa workstation possono funzionare al meglio, senza rallentamenti e con un’ottima resa grafica. Il dispositivo supporta, inoltre, le applicazioni di realtà virtuale immersiva e può funzionare in abbinamento a visori VR.

Il produttore si spinge anche a definire la Celsius H7510 come “la workstation più sicura del mondo”, per via della possibilità di integrarvi (non è dunque un’opzione inclusa in tutte le configurazioni) la tecnologia PalmSecure, ovvero il sistema di Fujitsu per l'autenticazione biometrica attraverso la lettura delle vene del palmo della mano.

Il nuovo modello va ad ampliare la gamma Celsius, composta da modelli desktop, rack e mobile workstation. Certo la H7510 non è leggera come un classico Pc, ma con i suoi 2,7 chili di peso (nella configurazione di partenza) questa workstation può comunque essere considerata un dispositivo portatile, all’occorrenza. La batteria assicura circa dodici ore di funzionamento, variabili a seconda delle modalità d’uso e delle configurazioni tecniche della workstation.