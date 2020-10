Cisco ha annunciato una nuova piattaforma Edge Wan La famiglia Catalyst 8000 accelera l’adozione del cloud, fornendo opzioni flessibili per una piena visibilità e connessione sicura alle applicazioni nel cloud, nel data center e nell’edge computing. Pubblicato il 29 ottobre 2020 da Redazione

Man mano che le aziende adottano il cloud e dispongono di una maggiore potenza di calcolo per eseguire una gamma più ampia di applicazioni e migliorare le prestazioni, i team IT si scontrano con una maggiore complessità e un minore controllo e visibilità delle applicazioni in esecuzione sulle loro reti. Queste sfide limitano l'agilità e la capacità di fornire esperienze sicure e connesse. La nuova piattaforma edge Wide Area Networking (Wan) Cisco Catalyst 8000 Edge permette di essere più agili, grazie a una connessione automatizzata e sicura alle applicazioni nel cloud, nel data center e nell'edge.

“Con la proliferazione di applicazioni, carichi di lavoro e servizi sempre più distribuiti in tutto il continuum edge-cloud, le aziende hanno a che fare con nuove realtà nell’edge Wan”, commenta JL Valente, Vice President, Product Management dell’Intent-Based Networking Group di Cisco. “Nel creare architetture sicure per l’accesso multicloud, i dipartimenti IT hanno bisogno di agilità per cambiare rotta e adattarsi rapidamente alle esigenze di business. La piattaforma Cisco Catalyst 8000 Edge abilita l’edge Wan e l’edge cloud, permettendo agli utenti di connettersi a qualsiasi cloud in modo sicuro e con prestazioni elevate e, allo stesso tempo, fornendo visibilità e agilità al business”.

La famiglia Catalyst 8000, concepita per risolvere le problematiche di edge Wan più pressanti comprende tre modelli, progettati per diversi casi d'uso. Catalyst 8500 è ideale per i data center e i siti di co-location e aggregazione e integra, in un unico rack compatto, una completa offerta Sd-Wan con porte 40G e 100G Ethernet. La serie Catalyst 8300 è progettata per gestire la connessione edge nelle filiali, offrendo accesso modulare con un diverso set di opzioni, fornendo servizi on-demand che permettono di adattarsi rapidamente ai mutevoli requisiti di business. Catalyst 8000V Edge Software offre le stesse funzionalità, ma in modalità software. Può essere implementato nel cloud o virtualizzato su una piattaforma come la serie Cisco 5000 Enterprise Network Compute System (Encs). Quest’ultimo sarà disponibile da dicembre.

La mobilità wireless via cellulare è ormai un fattore critico nelle moderne Wan. Catalyst Cellular Gateway permette di implementare una Wan wireless senza modificare l’infrastruttura esistente. Consente di incrementare la rete cellulare a un'opzione di collegamento primario Sd-Wan con connettività gigabit a qualsiasi cloud o posizione. La release iniziale supporta velocità 4G Lte Cat 18, con versioni 5G disponibili a breve.