Come stanno le imprese dopo il covid-19? Municipia ve lo svela La società del Gruppo Engineering presenta una piattaforma di aggregazione dei dati che fotografa lo stato delle imprese. Il Comune di Bologna è stato il primo ad adottarla. Pubblicato il 14 dicembre 2020 da Redazione

In un’Italia colpita dal covid-19, non solo sul piano sanitario ma anche nel suo sistema imprenditoriale, i dati sono un prezioso strumento di ricostruzione e di ripartenza. Interessante è dunque l’iniziativa di Municipia, società del Gruppo Engineering che si occupa della digitalizzazione dei Comuni di ogni dimensione: una piattaforma digitale che mette in rete i dati di InfoCamere, quelli dell’Agenzia regionale per il lavoro e dell’Amministrazione comunale, e potenzialmente molte altre fonti che potranno aggiungersi in un secondo momento. Battezzata “Sistema della conoscenza delle imprese”, vuol essere per i Comuni italiani uno strumento che fornisce una fotografia aggiornata del tessuto imprenditoriale (nazionale e locale), per consentire alle amministrazioni di agire nel modo più consapevole e strategico con iniziative di vario tipo, dai bandi agli interventi di sostegno economico.

Particolarmente utile è osservare i dati aggiornati alla luce di eventi che traumatizzano gli equilibri delle aziende, come è stata (ed è ancora) la pandemia di covid-19. La piattaforma è interattiva: permette, per esempio, di verificare la distribuzione territoriale di aperture e chiusure delle imprese, di classificare le aziende secondo varie tipologie (per esempio, quelle a forte componente giovanile o guidate da donne), di eseguire ricerche in base alla zona o quartiere.

Il Comune di Bologna è stata la prima amministrazione locale ad adottare la piattaforma, dimostrando particolare consapevolezza dell’importanza dei dati a supporto delle politiche territoriali. Nella soluzione sviluppata, ad alimentare il quadro ci saranno anche le informazioni provenienti dall’Agenzia regionale per il lavoro, relative alle richieste e concessioni di cassa integrazione, suddivise per tipologia di impresa: dati di questo tipo consentono di pianificare tempestivamente interventi coordinati di sostegno.

“Siamo nel mondo della Data Driven Governance”, commenta il presidente di Municipia, Stefano De Capitani, “con uno strumento che offre al decisore politico una conoscenza dinamica e sempre aggiornata delle imprese per consentirgli di prendere decisioni di politica e di intervento pubblico adottando misure e attivando interventi rispetto ai trend e alla situazione più attuale. In questo modo la Pubblica Amministrazione locale diventa proattiva nei confronti del territorio e di chi ci lavora con politiche mirate di sostegno e di affiancamento, perché la progettazione di misure di intervento è costruita sulla vera, e non presunta, platea di beneficiari, potendone valorizzare l’impatto sia per i destinatari sia per l’ente. Questo è il valore aggiunto della tecnologia in città che stanno diventando più digitali ma anche più resilienti e sostenibili”.