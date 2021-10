Computer Gross lancia un portale “Vip” per le licenze Adobe Il distributore ha presentato l’Adobe Vip Marketplace, un portale che permette ai partner di attivare e gestire in modo semplice gli abbonamenti dei propri clienti. Pubblicato il 15 ottobre 2021 da Redazione

Per dare più autonomia ai propri partner di canale, promuovendo la logica “self-service”, Computer Gross ha lanciato un nuovo marketplace per l’attivazione e la gestione delle licenze software Adobe. Posizionato all’interno del portale Web del distributore, l’Adobe Vip Marketplace è finalizzato a permettere ai partner di “soddisfare tutte le esigenze di gestione delle sottoscrizioni Adobe con facilità ed immediatezza”, ha spiegato Computer Gross. La sigla Vip sta per Value lncentive Plan: un programma di acquisto in abbonamento, flessibile e scalabile, che viene proposto da Adobe da un paio di anni. Questa offerta consente a partner e clienti finali la pianificazione degli investimenti, oltre a dare garanzia di un servizio continuativo. Computer Gross ha investito per inserire nella propria offerta il programma Adobe Vip, proponendolo appunto attraverso un marketplace.

A detta di Computer Gross, per i partner i vantaggi principali sono scalabilità, semplificazione, sviluppo del business (dal momento che possono risparmiare tempo sulle operazioni di routine e concentarsi su altro) e maggiore capacità di fidelizzazione dei clienti. "Il Vip Marketplace”, ha spiegato Andrea Melis, senior Channel Manager Iberica and ltaly di Adobe, “aggiunge grande valore al canale di vendita di Computer Gross: supporta i partner ad automatizzare e scalare velocemente le proprie attività, semplificando e ottimizzando i passaggi e proponendo di fatto il modo migliore per approcciare il licensing Adobe e per gestire il proprio business”.

Dal marketplace, infatti, i partner possono utilizzare una console Web per attivare e gestire le licenze dei clienti in pochi passaggi, ma anche per gestire ordini o modificare le singole configurazioni (è anche compresa la funzione di rinnovo automatico dei contratti in scadenza). Una volta sottoscritto il contratto con Adobe, non è necessario avere una certificazione attiva. Il portale, inoltre, veicola le licenze di Adobe ma anche altre soluzioni e brand presenti nel portale Computer Gross.

David Baldinotti, Mauro Bernardini e Andrea Melis

"Adobe Vip Marketplace”, ha commentato Mauro Bernardini, Business Unit Manager Pico di Computer Gross, “è uno strumento innovativo ed efficiente, che permetterà a tutti i nostri Partner di migliorare le performance, ottimizzando i servizi e portando vantaggi diretti sul business, sia in termini di scalabilità delle licenze vendute che nel mix delle soluzioni che facilmente potranno proporre”.

"Questa iniziativa”, ha aggiunto David Baldinotti, Software & Cloud Sales Manager del distributore, “rappresenta un traguardo importante e fortemente voluto da Computer Gross e da Adobe e si colloca perfettamente all'interno della nostra strategia volta ad abilitare forniture end-to-end di tutti i servizi cloud: dall'on-boarding all'automazione, dall'aggregazione al billing, dal go to market ai servizi di gestione e supporto. È proprio in questo scenario quindi che si traducono gli importanti investimenti che stiamo mettendo in atto; un valore tangibile a supporto dei Partner nel percorso di trasformazione digitale”.