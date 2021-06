Con Elements i partner F-Secure sposano la security as a service Il vendor lancia Elements, una piattaforma per la gestione della security as a service modulare che i partner F-Secure possono affiancare alle tradizionali licenze Pubblicato il 10 giugno 2021 da Loris Frezzato

F-Secure intraprende la strada dei servizi di sicurezza, della Security as a Service, e propone Elements come strumento per la servitizzazione della cybersecurity destinato a partner e clienti. Una scelta che nasce dall’osservazione di un trend che certamente era già in atto e che la pandemia ha contribuito drasticamente ad accelerare: la corsa al cloud.

“La digitalizzazione delle aziende ha raggiunto in questi ultimi anni velocità impensabili fino a poco prima – osserva Carmen Palumbo, country sales manager di F-Secure per l’Italia (nella foto in apertura) -, schiacciando con forza il pedale dell’acceleratore nella corsa verso il cloud, iniziando ad apprezzare i vantaggi di quanto la tecnologia possa offrire loro”.

I vantaggi dell’utilizzo della tecnologia, non del suo possesso. Da qui la logica del servizio, della security as a service, a cui F-Secure ha deciso di votarsi con Elements, offrendolo come opzione ai propri partner e clienti e affiancandolo alla tradizionale forma d’offerta a licenze delle proprie soluzioni. Per un accesso flessibile e modulare ai servizi di cybersecurity.

Accelera la corsa al digitale e cresce l’attenzione alla Security as a Service

Gli analisti indicano che durante questo periodo il 79% delle aziende hanno aumentato gli investimenti in tecnologia per poter garantire la continuità del proprio lavoro, e che il 69% ha deciso di destinare una maggiore quota del budget alla sicurezza IT. Una decisione che evidentemente riflette il fatto che ben il 51% delle aziende ha sperimentato incidenti sulla sicurezza proprio in questi ultimi due anni”. Una necessità a ricorrere a sistemi facilmente fruibili per la protezione, che è figlia di quella rincorsa al digitale stimolata e causata allo stesso tempo proprio dal Covid-19, come ribadisce Palumbo: “i”.

La sensibilizzazione nei confronti della sicurezza sta quindi aumentando, e le condizioni lavorative conseguenti alla pandemia stessa hanno contribuito a porre la lente su queste problematiche. Gli attacchi sono sempre più mirati e targettizzati e per le aziende diventa necessario avere delle competenze specializzate per tenerli sotto controllo. Competenze che difficilmente sono presenti in azienda e che spingono i clienti a rivolgersi a terzi. Al canale. Ai partner F-secure. , e le condizioni lavorative conseguenti alla pandemia stessa hanno contribuito a porre la lente su queste problematiche. Gli attacchi sono sempre più mirati e targettizzati e per le aziende diventa necessario avere delle competenze specializzate per tenerli sotto controllo. Competenze che difficilmente sono presenti in azienda e che spingono i clienti a rivolgersi a terzi. Al canale. Ai partner F-secure.

Security as a Service: delegare competenze e gestione della protezione ai partner F-Secure

Questi sono, infatti, alcuni tra i motivi che hanno convinto F-Secure a orientarsi verso una proposta a servizio, ovviamente da far gestire ai propri partner.

“Le aziende tendono a delegare la gestione della propria sicurezza là dove ci son le competenze per farlo, ossia presso i partner del canale – riprende la country sales manager -. Senza la necessità di comprare altri prodotti, ma sfruttando unicamente i benefici che le tecnologie possono portare, in una logica di security as a service, per una riduzione dei costi e un’ottimizzazione dell’efficienza stessa”.

Cambia quindi anche per F-Secure il modo di erogare la sicurezza grazie a Elements, una piattaforma di gestione delle funzionalità di protezione che fa della rapidità, flessibilità e semplicità i suoi punti di forza. Una piattaforma che concentra, allo stesso prezzo, EDR, gestione della vulnerabilità e sicurezza per le soluzioni in cloud, rendendo partner e clienti autonomi nella gestione dei propri flussi di lavoro.

Il prezzo, dicevamo, è uguale per tutte le soluzioni. Il partner paga solo quanto è stato attivato il mese precedente, in maniera autonoma attraverso un portale, semplificando in maniera sostanziale l’erogazione dei servizi ai propri clienti, con un pricing legato all’utilizzo dei vari prodotti/funzionalità e non sul loro possesso.

Licenze e security as a service possono convivere nell’offerta dei partner F-Secure

Un vantaggio per i partner F-Secure che possono affiancare, e non per forza sostituire, questo modello di erogazione della protezione a quello tradizionale basato sulle licenze, potendo scegliere tra sottoscrizione mensile oppure licensing annuale o pluriennale.

Sull’onda di questa nuova modalità d’offerta, il vendor ha anche aggiornato il proprio Partner Program, estendendo i diversi vantaggi riservati ai partner anche alla proposizione di Elements.

“Siamo fiduciosi del fatto che in Italia, nel giro di un anno, quasi la metà del nostro canale si sposterà prevalentemente verso la modalità SaaS, mentre gli altri opteranno verso una forma ibrida d’offerta che prevede ancora il licensing. I lavori fervono, e già alcuni partner si stanno defintivamente orientando verso la scelta dei servizi. Sempre all’interno del Partner Program, prevediamo, con il nuovo anno, di integrare anche delle specializzazioni per l’as a service” conclude Palumbo.