Cybersicurezza, Katya Ivanova alla guida delle vendite di Acronis La manager, in Acronis dal 2011, è stata promossa nel ruolo di chief sales officer a livello globale. Pubblicato il 08 novembre 2022 da Redazione

Acronis, azienda specializzata in sicurezza informatica e backup, ha annunciato la nomina di Katya Ivanova nel ruolo di chief sales officer. La giovane manager, in azienda dal 2011, diventa quindi il punto di riferimento per le vendite a livello globale di Acronis.

Ivanova ha esordito in azienda come tecnico dell’assistenza, per poi diventare senior manager nel reparto Global Support Vendor Management (ottenendo solo nel primo anno una crescita del fatturato di oltre il 70%). Ha poi fatto parte della squadra di Inside Sales and Renewals e infine, nel febbraio 2019, è diventata vice president Worldwide Inside Sales, gestendo un team di oltre trecento collaboratori. Nel suo nuovo potrà dedicarsi alle vendite a livello internazionale e in particolare alla promozione della piattaforma Acronis Cyber Protect Cloud.



“Durante la sua carriera in Acronis, Katya ha dimostrato di avere entusiasmo e ambizione, qualità che in poco tempo le hanno consentito di scalare la gerarchia fino a conquistare una delle più prestigiose posizioni aziendali in ambito vendite”, ha commentato il Ceo, Patrick Pulvermueller. “Sono certo che la recente promozione le consentirà di consolidare e incrementare i successi già ottenuti in azienda”.

“Entusiasmo e motivazione mi spingono a lavorare sull'ulteriore crescita di Acronis, per proteggere la nostra fedele clientela dal costante aumento degli attacchi informatici”, ha dichiarato Ivanova. “Il mio intento è aiutare il team a offrire la migliore esperienza possibile, rafforzando la cooperazione con clienti e partner. Gli attacchi informatici aumentano in tutto il mondo, ed è sempre più importante che i responsabili della sicurezza proteggano in modo efficace ed efficiente le proprie attività”.

Attualmente le soluzioni di Acronis sono utilizzate da oltre 20mila fornitori di servizi e proteggono oltre 750mila aziende, contribuendo a prevenire più di 100 milioni di attacchi ogni anno.