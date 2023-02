Da Vertiv un Ups versatile, tra potenza e risparmio energetico Liebert GXE è un gruppo di continuità monofase a doppia conversione online, progettato per reti IT distribuite e applicazioni di edge computing. Pubblicato il 22 febbraio 2023 da Redazione

Mettere insieme alte prestazioni, sicurezza ed efficienza energetica non è semplice, ma Vertiv ha perseguito questi obiettivi nel progettare il nuovo Liebert GXE, un gruppo di continuità (Ups) monofase a doppia conversione online, disponibile con potenze da 6 e 10 kVA in fattori di forma tower o rack. L’azienda ha spiegato di averlo progettato per garantire un'alimentazione affidabile alle reti IT distribuite e alle applicazioni di edge computing di vari segmenti industriali, dal manifatturiero alla Pubblica Amministrazione, dai servizi finanziari all’istruzione, passando per il retail.



Il prodotto rientra nell’offerta destinata al canale IT e quindi, indirettamente, alle piccole e medie imprese. I partner possono usufruire di vari programmi di estensione della garanzia e di assistenza specifici per i sistemi Ups monofase, eventualmente prorogabili in modo da coprire l'intero ciclo di vita del prodotto. Anche questo Ups, come gli altri prodotti destinati al canale IT, permette ai rivenditori di accumulare e riscattare punti attraverso il programma di incentivi di Vertiv.

"I distributori e i rivenditori del canale IT sono costantemente alla ricerca di soluzioni efficienti e vantaggiose per proteggere dalle interruzioni di energia i siti IT di imprese di piccole e micro dimensioni", ha osservato Andrea Ferro, vice president channel, IT & edge applications di Vertiv in Emea. "Quest'ultimo prodotto, che amplia ulteriormente il nostro portfolio per il canale IT, offre tutte le caratteristiche chiave e le capacità prestazionali necessarie in un Ups a doppia conversione online a un prezzo accessibile, che consente alle Pmi di tutti i settori di sfruttare le tecnologie più innovative e accelerare il loro percorso di trasformazione digitale”.

In caso di interruzioni o malfunzionamenti sulla rete elettrica, l’Ups garantisce continuità ai sistemi collegati grazie alla tecnologia di doppia conversione online e alla protezione dalle sovratensioni del circuito di input. Liebert GXE assicura un’efficienza energetica massima del 94% in modalità online e del 98% in modalità Eco, e a detta di Vertiv consente di “risparmiare energia e costi operativi rispetto ad altri sistemi disponibili sul mercato”.



Grazie a un elevato fattore di potenza in uscita, pari a 1.0, è possibile alimentare in modo continuativo e costante un maggior numero di dispositivi. Il duplice form factor (con il kit per il montaggio a rack incluso di default) è un vantaggio per i partner di canale, che possono proporre maggiori opzioni ai propri clienti. L'autonomia dell'unità può essere estesa con un massimo di quattro armadi esterni per batterie. Le unità Vrla (Valve Regulated Lead Acid) possono essere sostituite facilmente “a caldo”, senza spegnere il sistema e senza l’intervento di un tecnico. L’Ups include un caricabatterie integrato da 4 ampere, che ripristina fino al 90% della carica in tre ore, inoltre è presente un sistema di gestione della batteria integrato che ne ottimizza le funzionalità e il riutilizzo.



Per il monitoraggio e l’accesso da remoto è possibile sfruttare il software gratuito Vertiv Power Insight oppure la scheda (opzionale) Liebert Intellislot Unity Communications, che trasmette dati su capacità, temperatura, accessi, umidità, eventuali perdite di liquidi. In clienti possono anche affidarsi ai servizi di manutenzione di Vertiv (Life Services). Il Liebert GXE è già disponibile a magazzino in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea).