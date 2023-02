Disservizio IT per Lufthansa, traffico aereo in tilt Un problema sulla rete di Deutsche Telekom ha mandato in blocco i sistemi di imbarco e check-in dello scalo di Francoforte, causando rallentamenti e cancellazioni di voli. Pubblicato il 15 febbraio 2023 da Redazione

Dopo l’attacco informatico subìto ieri da Scandinavian Airlines, ora è la volta di Lufthansa. Il vettore aereo tedesco non è però vittima degli hacker bensì di un guasto che nella mattinata di mercoledì 15 febbraio, dopo le 10, ha causato un “disservizio IT”, una interruzione, come spiegato dall’azienda via Twitter. Il problema ha riguardato sistemi informatici essenziali per lo svolgimento delle operazioni di trasporto, ovvero i sistemi di check-in e imbarco dell’aeroporto di Francoforte, che è il principale scalo tedesco e un hub fondamentale per il traffico aereo internazionale.

“Attualmente, le tratte aeree di Lufthansa Group risentono di un disservizio IT. Questo sta provocando ritardi e cancellazioni nei voli. Ci dispiace per l’inconveniente causato ai nostri passeggeri”, si legge in un tweet di metà mattinata. Un portavoce ha detto a Reuters che il guasto ha riguardato l’intero sistema IT del gruppo Lufthansa (che include anche

In base a quanto segnalato dalle agenzie stampa, gli aerei in arrivo o in transito a Francoforte sono stati dirottati su altri scali (Norimberga, Colonia e Duesseldorf) e i passeggeri sono stati invitati a muoversi in treno. Le persone bloccate in aeroporto si sono riversati sui social media con lamentele, segnalazioni e foto che documentavano l’accaduto. L’impatto dell’incidente sul trasporto aereo da e verso scali italiani non è ancora stato quantificato.

Che cosa è successo? Benché in casi come questi si pensi subito a un attacco informatico, si è trattato invece di un incidente materiale sulla rete in fibra ottica di Deutsche Telekom. Lufthansa ha poi spiegato che l’interruzione era stata causata da “lavori di costruzione nella regione di Francoforte”. In una dichiarazione ufficiale, Deutsche Telekom ha fatto sapere che “due cavi sono già stati riparati nella notte dal nostro team tecnico e molti clienti sono nuovamente online”.