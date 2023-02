Cyberattacchi sulla Svezia, colpita anche Scandinavian Airlines La compagnia aerea svedese Sas ha subìto un attacco con connesso data breach. Colpita anche l’emittente televisiva nazionale. Pubblicato il 15 febbraio 2023 da Redazione

Non è stato un giorno di San Valentino fortunato per Sas Scandinavian Airlines. La compagnia area svedese martedì sera è stata colpita da un attacco informatico che ha messo fuori uso il sito Web e l’applicazione mobile dell’azienda. Quest’ultima ha rapidamente risolto il problema, dopo aver chiesto agli utenti di sospendere momentaneamente gli accessi all’app per il rischio di ottenere informazioni errate.



Il vero rischio è però un altro, ovvero una possibile violazione dei dati degli utenti, che la compagnia aerea non ha escluso. L’agenzia di stampa svedese, TT, ha segnalato che alcune persone, nell’eseguire la procedura di login nell’applicazione mobile, si sono ritrovati nell’account di altri. Potendo quindi, da qui, anche involontariamente accedere ai dati personali di altri utenti. Il quotidiano Verdens Gang ha scritto che la stessa cosa è successa anche in Norvegia.



“Non possiamo dire molto di più al momento”, ha dichiarato ieri Karin Nyman, responsabile dell’ufficio stampa di Sas, “perché siamo ora dentro all’attacco.

Sas Airlines non è l’unica azienda svedese colpita dagli hacker nel giorno di San Valentino. La principale emittente televisiva pubblica nazionale, Stv, ha subìto una serie di cyberattacchi che hanno mandato offline il sito Web, probabilmente con una tecnica DDoS (Distributed Denial of-Service).

“Abbiamo osservato un incremento di attività e richieste ai server non normali”, ha spiegato Adde Granberg, direttore della tecnologia di Stv. “Qualcuno sta testando i nostri sistemi. Servono ulteriori analisi per capire chi c’è dietro”. Una possibilità è che si tratti del gruppo hacker battezzato Anonymous Sudan, che il 13 febbraio via Telegram aveva annunciato un imminente attacco ai media svedesi per vendicare l’offesa all’Islam di fine gennaio, quando a Stoccolma manifestanti di estrema destra aveano bruciato una copia del Corano di fronte all’ambasciata turca. Anonymous Sudan ha anche rivendicato una serie di attacchi realizzati la settimana scorsa ai danni di alcuni ospedali, università ed enti pubblici locali svedesi.