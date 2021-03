DotForce distribuisce le soluzioni per la sicurezza Corelight L’accordo siglato da DotForce prevede il supporto e la vendita ai partner di canale delle soluzioni di sicurezza Open NDR di Corelight in Italia, Spagna e Portogallo Pubblicato il 09 marzo 2021 da Redazione

DotForce ha siglato un nuovo accordo con Corelight per la distribuzione ai partner di canale di Italia, Spagna e Portogallo, delle soluzioni Open NDR del vendor californiano. Con la firma dell’accordo, il distributore, specializzato sulle soluzioni e piattaforme per l’IT Security per le aziende, si impegna nello sviluppo e supporto del mercato Sud europeo di Corelight attraverso la creazione di un canale di partner specializzati, MSSP e di system integrator sulla piattaforma aperta di Network Detection and Response del vendor.

Nella prima fase, DotForce concentrerà il reclutamento di nuovi partner su quelle realtà specializzate sulla sicurezza che mostrino di avere forti competenze e e un’offerta di servizi basati su SOC (Security Operation Center). Al canale dei partner, distributore e vendor, congiuntamente, forniranno tutti gli strumenti ncessari per una approfondita formazione, oltre a tutti gli strumenti per effettuare prove e demo della piattaforma Corelight e realizzare Proof of Concept.

"La nostra esperienza ha dimostrato che gli MSSP e i system integrator sono alla ricerca di soluzioni potenti, ma convenienti, che consentano la visibilità di rete e che siano, nel contempo, facilmente e prontamente integrabili con la loro offerta di servizi", ha commentato Fabrizio Bressani , CEO di DotForce Italia (nella foto). "La piattaforma multi-tenant di Corelight consente ai partner che offrono servizi di sicurezza di implementare rapidamente i servizi NDR, fornendo risultati immediati e un rapido ritorno sugli investimenti".

"Corelight delega la propria crescita interamente ai propri partner di canale e la nostra ricerca di un partner forte a copertura del Sud Europa ci ha portato a scegliere DotForce, forte di una comprovata esperienza nello sviluppo di attività di sicurezza di rete per i partner di canale e gli MSSP nella regione", ha fatto eco Gareth Green , sales vice presidente EMEA di Corelight.

I sensori Corelight si basano su Zeek , una piattaforma open source per il monitoraggio della sicurezza di rete in grado di fornire dati ricchi, strutturati e rilevanti per la sicurezza all'intero SOC. Corelight MSSP consente visibilità totale della rete, anticipando e rilevando in anticipo gli attacchi prima che possano causare interruzioni o dannose violazioni della sicurezza.