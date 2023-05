Gruppo Olidata guarda al futuro con una doppia acquisizione La controllata Sferanet ha acquisito I.Con Srl e I.Con Real Estate Srl, rispettivamente system integrator e società immobiliare. Pubblicato il 08 maggio 2023 da Redazione

Gruppo Olidata, realtà storica nel panorama italiano del software e della system integration, va avanti con il rilancio. Dopo anni di tentativi di risanamento e la messa in liquidazione, nel 2016, ora la società romagnola sembra essere ripartita con il piede giusto. Con il via libera della Consob, recentemente il titolo è stato riammesso in Borsa, sul mercato Euronext di Milano, e ora Olidata ha annunciato una duplice acquisizione che le permetterà di ampliare la gamma dei servizi offerti.



Le aziende in questione sono I.Con Srl e I.Con Real Estate Srl, rispettivamente system integrator e società immobiliare appartenenti allo stesso gruppo: entrambe sono state acquisite da Sferanet, system Integrator del Gruppo Olidata. Il valore dell’operazione non è stato comunicato, ma Olidata ha sottolineato che essa è stata finanziata interamente con risorse proprie.



I.Con si occupa di sviluppare progetti e soluzioni di system integration, con una specializzazione negli ambiti digitalizzazione e dematerializzazione di documenti e processi, Enterpise Content Management, Business Process Management, e-Payment testing & certification. La parallela acquisizione di I.Con Real Estate configura un aumento dell’attivo per effetto di beni immobili strumentali.



“Questo primo traguardo rientra nel piano strategico che l’azienda ha tracciato e che continuerà a tracciare giorno dopo giorno, ma soprattutto rappresenta la coerenza con quanto dichiarato per il mantenimento degli obiettivi prefissati”, ha dichiarato Cristiano Rufini, presidente del Gruppo Olidata. “Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo verso il nostro futuro”.