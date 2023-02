I partner si trasformano: appuntamento di N-Able dedicato agli Msp Nell’evento “N-Gage”, il 7 marzo a Milano, si parlerà di come ottenere migliori risultati economici nella fornitura di servizi IT gestiti. Pubblicato il 17 febbraio 2023 da Redazione

Nel canale Ict, come noto, è in corso una trasformazione che sta portando molti operatori verso il modello dei servizi gestiti. Molti, in altre parole, sono diventati o stanno diventando degli Msp, Managed Service Provider, non limitandosi più alla sola fornitura di tecnologie o all’attività di integrazione e implementazione. N-Able, attraverso il proprio software di monitoraggio, gestione, sicurezza e creazione di ticket integrati, ha negli Msp un interlocutore preferenziale.

A loro è rivolto il prossimo evento in programma a Milano, il 7 marzo nella sede di Identità Golose. Una mezza giornata di lavori titolata "Italy N-Gage” (gioco di parole che invita i partner al coinvolgimento), in cui si parlerà non tanto di tecnologie quanto della trasformazione in atto nel canale, dell’evoluzione del ruolo dei partner, di strategie e metodi per un business vincente. All’incontro saranno presenti anche alcuni Managed Service Provider che illustreranno il modo in cui affrontano le sfide aziendali e descriveranno le strategie e soluzioni adottate dai clienti.



L’agenda si aprirà con un intervento di Ezio Viola, cofondatore di The Innovation Group, che parlerà dello scenario di mercato. Dopo di lui Joseph Ferla, head nerd di N-able, spiegherà perché l’efficienza sia cruciale per gli Msp, per fare il salto di qualità e ottenere migliori risultati. Dopo il pranzo sarà la volta di Matteo Brusco, distribution sales manager per Italia, Spagna e Portogallo, che illustrerà la strategia e le attività di N-Able rivolte al canale.



Ospite d’onore della giornata sarà Maurizia Cacciatori, ex pallavolista, icona sportiva italiana e speaker motivazionale, con un intervento titolato “Le squadre vincenti non nascono mai per caso”. Seguiranno una tavola rotonda tra i partner di N-Able e un momento dedicato al networking. Qui il link per la registrazione all’evento.