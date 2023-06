Ibm, Ntt Data e altri Mssp nel programma “focus” di Claroty Con alcuni importanti ingressi si allarga il Focus Partner Program di Claroty, rivolto ai fornitori di servizi di sicurezza gestiti con il più elevato livello di qualificazione. Pubblicato il 28 giugno 2023 da Redazione

La crescita dei servizi di sicurezza gestiti è una delle tendenze forti del momento per il canale Ict e in generale per il settore tecnologico, nel mondo e anche in Italia. Molti vendor e operatori di ecosistema lo stanno rimarcando con annunci e investimenti, mentre più difficile è trovare numeri di scenario a riguardo, considerando che molti system integrator sono oggi impegnati ad allargare la propria identità diventando anche degli Msp (Managed Service Provider) e in certi casi anche Mssp (Managed Security Service Provider) ma raccogliere dati da uno scenario parcellizzato come quello del canale Ict non è semplice. Oltre agli operatori di canale “puri”, vanno poi considerati i grandi vendor tecnologici che offrono anche servizi gestiti. Ha provato a quantificare il fenomeno la società di ricerca MarketsandMarkets, secondo cui il giro d’affari degli Mssp a livello mondiale crescerà dai 27,7 miliardi di dollari del 2022 ai 49,6 miliardi previsti per il 2027.

Anche i vendor di sicurezza informatica sono impegnati a supportare questa trasformazione, che può consentir loro di consolidare i propri rapporti tecnologici e commerciali con i partner di canale. Un esempio è l’ultima iniziativa di Claroty: l’azienda specalizzata in sicurezza dei sisteymi cyber-fisici e XIoT (Extended Internet of Things) ha avviato una partnership con alcuni grandi Mssp di livello mondiale, tra cui Ibm, Ntt Data, eSentire e Rockwell Automation.

Queste e altre aziende sono entrate nel Focus Partner Program di Claroty, riservato ai partner Mssp che hanno raggiunto il più elevato livello di qualificazione. A loro sono riservate, dunque, particolari attività di formazione e certificazioni approfondite, che permettono di coprire tutto il ciclo di vita dei servizi di sicurezza forniti ai clienti.

Oltre ai nuovi ingressi, fanno già parte del Focus Partner Program aziende come 1898 & Co., Atos, Aveniq, Cabrini Technology Group, DirectDefense, Kapsch TrafficCom, Kudelski Security, LAC Co. Ltd., r-tec IT Security GmbH, Trident Automation, Vector Technology Solutions e altri. Dal lancio del programma, oltre duemila professionisti commerciali e tecnici hanno completato attività di formazione e ottenuto certificazioni.

“Grazie alla collaborazione con i principali Mssp a livello globale, siamo in grado di fornire ai nostri clienti una serie di vantaggi chiave, tra cui soluzioni convenienti che sfruttano le economie di scala, conoscenze e competenze specializzate in sicurezza informatica, offerte su misura che soddisfano le esigenze specifiche, monitoraggio proattivo della rete e dei sistemi e conformità con le normative governative e di settore", ha dichiarato CJ Radford, vice president channels & alliances di Claroty. "Con la rapida espansione dello XIoT e il conseguente aumento della superficie di attacco, l'ampliamento del nostro ecosistema di partner ci permette di garantire le soluzioni, i servizi e le competenze di sicurezza necessarie per contrastare le moderne e avanzate minacce legate alla cybersecurity".



(Immagine in apertura tratta da Freepik)