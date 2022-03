ICT Ecosystem Summit 2022: un canale da ricostruire I tempi che stiamo vivendo chiamano a nuovi equilibri tra le aziende e i loro fornitori ICT e, di conseguenza, tra questi e vendor e distributori. All'ICT Ecosystem Summit ci si ritrova per confrontarsi tra attori di un canale in profondo cambiamento Pubblicato il 11 marzo 2022 da Loris Frezzato

È ora per i fornitori di tecnologie ICT di reimpostare i rapporti con i propri clienti e, di conseguenza, rivedere gli equilibri tra gli altri attori di quell’ecosistema che vede la collaborazione stretta tra vendor, distributori, clienti e i tanti componenti della catena del valore, dai system integrator, ai rivenditori, service provider, sviluppatori e i tanti altri che una connotazione precisa devono ancora trovare.

Tanti, troppi, gli eventi e le conseguenze dirette o indirette che stanno orientando in maniera imprevista l’evoluzione delle nostre abitudini e, di conseguenza, i modelli e i rapporti di business a cui eravamo fino a oggi abituati. Tra pandemia, crisi sanitaria, crisi economica, tensioni sociali nazionali, tensioni tra paesi, guerre… e non continuiamo l’elenco per il timore di evocare e attirare altre, inattese, sciagure.

Fattostà che il panorama in cui le aziende oggi si trovano a muoversi è questo, almeno al momento. Uno stravolgimento degli obiettivi ma anche un’accelerazione dei tempi previsti per il loro raggiungimento, grazie anche al gran salto, in buona parte promosso dal Covid, verso il cloud.

Digitalizzazione motore dell'innovazione che i clienti chiedono ai propri fornitori ICT

La digitalizzazione si è così guadagnata il riconoscimento di promotore e strumento per la continuità del business per molte aziende che, grazie ad essa, hanno potuto continuare le proprie attività nonostante gli impedimenti necessari per il contenimento della pandemia.

Attraverso la tecnologia si è riusciti a correre ai ripari nei momenti di emergenza e a verificarne la sua indispensabilità ma, anche e soprattutto, le sue potenzialità per crescere.

Si investe nel digitale per crescere, non per sopravvivere

Il problema, dal “cosa comprare per resistere” è rapidamente passato a: “come investire per crescere”. A dirlo sono le aziende italiane, intervistate in occasione di una survey esclusiva condotta da TIG – The Innovation Group, le quali hanno dichiarato che la loro impostazione di una strategia digitale ha come principali obiettivi l’innovazione (51%) e una crescita concreta del business (56%).

Le aziende promuovono a consulenti i propri fornitori ICT

E a chi si rivolgono? Indipendentemente dalla connotazione che ogni operatore del canale intende darsi, è la percezione che riesce a dare nei confronti dei clienti che ne accresce il valore. Le aziende, alla domanda “a chi vi rivolgete per la vostra trasformazione digitale”, rispondono per la gran parte (56%) verso i consulenti IT, mentre solo il 16% considera i propri fornitori IT come Rivenditori.

Cambio di percezione? Può essere, ma rimane comunque un segnale di come sta cambiando il rapporto tra fornitore e cliente, avvalorato dal fatto che per il 70% dei casi, a portare innovazione digitale, è il proprio fornitore di fiducia, con cui da molti anni hanno rapporto. Da chiedersi se anche 10 anni fa l’avrebbero chiamato comunque consulente.

Vendor e distributori supportano l'evoluzione del canale verso il valore aggiunto

Cambia il rapporto di fiducia, dove si riesce a instaurare. Un venditore lo si cambia, un partner che ha condiviso il proprio percorso di crescita, invece, lo si fidelizza.

E i vendor? Che rapporto vogliono instaurare con i propri partner affinchè questi riescano a portare in maniera consulenziale le tecnologie che propongono al mercato?

Come valorizzare la conoscenza verticale e locale dei mercati che i partner hanno sul territorio, in un momento in cui la flessibilità dell’offerta e dei servizi sta andando in direzione di una proposizione tagliata sulle esigenze specifiche del singolo cliente, del singolo mercato?

Un Summit per l'ecosistema dei fornitori ICT

Quali percezioni hanno i clienti? Quali aspettative hanno i partner? Quali opportunità per il canale si stanno prospettando oggi e domani, in un contesto economico globale in veloce trasformazione? Quali parallelismi e quali discostamenti tra la situazione del canale italiano con quello che succede fuori dai nostri confini?

Non ci aspettiamo che ne possano uscire delle risposte puntuali a queste domande, ma almeno possiamo provare, tutti insieme, a parlarne e a confrontarci.

Finalmente di persona.

ICT Ecosystem Summit 2022. Torniamo a fare networking

Lo faremo il 18 e il 19 maggio in occasione dell’edizione 2022 dell’ICT Ecosystem Summit, l’evento organizzato da The Innovation Group dedicato agli attori del canale ICT italiano, che vedrà momenti di informazione, di confronti diretti e di tavoli di lavoro sui temi del cloud, delle infrastrutture, della sicurezza, delle business application e delle nuove tecnologie digitali che sfruttano l’Intelligenza Artificiale, il machine learning e la data analisys.

Nel corso dell’evento saranno inoltre illustrati i risultati completi dell’indagine esclusiva di The Innovation Group sui nuovi rapporti delle aziende con i propri fornitori di tecnologie per l’innovazione digitale.

Un momento per imparare, informarsi ma, soprattutto per confrontarsi e rientrare in quel giro virtuoso di conoscenze tra colleghi, competitor, fornitori, vendor, analisti, giornalisti, che ci è mancato per troppo tempo e che si è da sempre dimostrato essere il vero motore per lo sviluppo del business.

Vi aspettiamo.