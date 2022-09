Ictbusiness rinnova la propria missione con TIG e Digital Events Digital Events, società di Mmm Group, ha acquisito il 51% di The Innovation Group. Si punta a un futuro di crescita, imperniato sulle rispettive abilità e competenze. Pubblicato il 09 settembre 2022 da Redazione

Un nuovo corso si apre per Ictbusiness, ma nel segno della continuità. La nostra testata, insieme al sito Web Technopolismagazine e al periodico Technopolis, da oggi potrà sfruttare nuove competenze, relazioni e forza commerciale, grazie all’operazione societaria realizzata da The Innovation Group (TIG, l’azienda di cui Ictbusiness fa parte) ed Mmm Group, realtà milanese presente sul mercato del digitale da 25 anni. Digital Events, una delle società di Mmm Group, specializzata in gestione di grandi eventi in presenza e digitali, ha acquisito il 51% di The Innovation Group ed entro il 30 giugno 2024 rileverà il restante 49%.

L’obiettivo è quello di creare il più grande polo italiano dell’innovazione digitale, una realtà aggregata in grado di gestire oltre 100 eventi all’anno, con oltre duemila relatori, e di raggiungere una comunità profilata di oltre 200mila decision maker. Il punto di partenza sono la perfetta complementarietà e le potenziali sinergie tra le due aziende. Digital Events, infatti, è specializzata nella gestione di grandi eventi sia in presenza sia in streaming (sfruttando la piattaforma LiveForum, sviluppata dall’omonima, altra società di Mmm Group). Due esempi su tutti: il Netcomm Forum, che nell’ultima edizione ha attratto 21mila partecipanti in persona e cinquemila online, e l’AI Forum, ideato e lanciato da Digital Events con l'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale.

The Innovation Group è invece specializzata nell’ideazione e realizzazione di eventi di alto profilo, in presenza, online o in formula ibrida, dedicati all’innovazione digitale. Il suo calendario annuale comprende summit di più largo respiro (come il Digital Italy Summit e il Banking Summit), altri focalizzati su mercati verticali (manifatturiero, retail, moda, agroalimentare) e ancora convegni e webinar dedicati a tematiche Ict, che vedono protagonisti i vendor dell’informatica e delle telco così come gli operatori di canale. All’interno di The Innovation Group la produzione di contenuti, affidata alla redazione di Ictbusiness e di Technopolis, è ciò che permette di dare risonanza al dibattito sull’innovazione tecnologica, alle notizie di attualità e alle continue evoluzioni sul fronte della domanda e dell’offerta di Ict.

Nel nuovo corso, a fianco di Digital Events, la missione di Ictbusiness resta quella di informare, analizzare e aiutare a comprendere le molte trasformazioni del mondo dell’Ict. Parallelamente, nel corso dei prossimi due anni The Innovation Group e Digital Events punteranno alla crescita (sia di fatturato, sia di organico), facendo leva sulle rispettive competenze e relazioni. L’offerta combinata di The Innovation Group e Digital Events potrà anche contare sui punti di forza delle altre società di MMM Group, ovvero LiveForum (piattaforma per eventi ibridi, in grado di ospitare fino a 200mila utenti contemporaneamente), MediaMatic (centro media basato su Intelligenza Artificiale), MTicket (gestione della biglietteria) e Primeweb (progettazione e sviluppo di applicazioni Web, UX e Web design).

Contestualmente all’operazione, è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione di The Innovation Group con l’ingresso di Roberto Silva Coronel e di Pietro Cerretani, rispettivamente Ceo e fondatore di MMM Group, il primo, e Managing Partner di Digital Events il secondo. Roberto Masiero mantiene la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandra Mosconi entra a far parte del CdA in qualità di Consigliere, mentre l’attuale Direttore Generale, Emilio Mango, assume anche la carica di Amministratore Delegato.

Da sinistra: Pietro Cerretani, Roberto Silva Coronel, Roberto Masiero, Ezio Viola ed Emilio Mango

“Sono felice, dopo venti anni dedicati a questo settore”, ha dichiarato Roberto Silva Coronel, “di aver incontrato in The Innovation Group una squadra professionale e capace, perfettamente complementare a noi, che ci permette di diventare un punto di riferimento per l’innovazione del nostro Paese. Un’operazione nata dopo due anni di collaborazione con il nostro Gruppo, nella quale la stima e la comprensione ci hanno portato a unire le forze dei nostri quaranta collaboratori. Un’operazione strategica-operativa lontana dalle consuete logiche prettamente finanziarie che sono sicuro darà a tutti noi grandi soddisfazioni”.

“Oggi”, ha commentato Roberto Masiero, “occorre soddisfare una domanda di format molto diversificati, modelli ibridi fondati su piattaforme digitali innovative, garantendo allo stesso tempo la più alta qualità di contenuti e l’accesso ai sistemi di relazioni più qualificate sul mercato italiano e internazionale. Inoltre, occorre saper interpretare e indirizzare al massimo livello sia le imprese private che le organizzazioni pubbliche, sia il mercato business che quello consumer. E bisogna essere attrezzati per aiutare i nostri clienti a penetrare i nuovi mercati dell’innovazione, a partire dalla nuova dimensione del Web 3.0. Per questo occorre mettere in campo le risorse e le competenze migliori, attivando tutte le possibili sinergie per esser pronti al salto di qualità imposto dall’industria del digitale. In questo senso va l’iniziativa di Digital Events e The Innovation Group, che hanno deciso di unire le forze per creare un nuovo soggetto attrezzato ad affrontare le sfide che il mercato italiano e internazionale ci propongono.”