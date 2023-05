Juniper mette Jean English a capo delle attività di marketing La manager vanta un’esperienza ventennale e ha ricoperto ruoli di responsabilità in Netapp, Palo Alto, Ibm e Armis Security. Pubblicato il 26 maggio 2023 da Redazione

Nuova nomina in Juniper Networks, azienda specializzata in tecnologie per reti sicure basate su intelligenza artificiale: Jean English è stata scelta per il duplice ruolo di senior vice president e chief marketing officer. Guiderà la divisione marketing globale di Juniper e dovrà svolgere un ruolo strategico nella crescita dell’azienda, mettendo a frutto un’esperienza più che ventennale nel campo.



Nella propria carriera, English è stata chief marketing officer di NetApp, Cmo di Palo Alto Networks, global vice president marketing di Ibm Cloud e, più recentemente, Cmo di Armis Security. Inoltre ha ricoperto ruoli di leadership internazionali, fra cui quello di direttrice marketing di Ibm Asia Pacific, con sede a Singapore. La manager viene definita da Juniper come una esperta di “creazione di strategie di marketing olistiche e basate sui dati”.

“Sono felice di unirmi a Juniper Networks e al suo team in un momento cruciale per la crescita dell’azienda”, ha dichiarato English. “Juniper sta reinventando il networking grazie alla sua rivoluzionaria tecnologia di AI che semplifica le reti e offre esperienze trasparenti per l’utente finale. Non vedo l’ora di mettere in campo la mia conoscenza in materia di cloud, sicurezza e infrastrutture per promuovere la crescita e aiutare i clienti a creare esperienze di rete in grado di trasformare il modo in cui le persone si connettono, lavorano e vivono”.

“Jean English è una marketing leader eccezionale, con una comprovata esperienza nel raggiungimento di grandi risultati di business”, ha detto Manoj Leelanivas, executive vice president e chief operating officer di Juniper Networks. “Il suo ingresso nel team è molto importante e contribuirà a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento come punto di riferimento riconosciuto per il networking experience-first, nonché a incrementare la crescita di Juniper”.