L’innovazione trova casa in Puglia con Microsoft ed Hevolus Nella sede di Hevolus a Molfetta (Bari) debutta il South Innovation Center: offrirà attività di formazione in presenza e a distanza su tecnologia Microsoft. Pubblicato il 19 ottobre 2021 da Redazione

Per portare la conoscenza delle tecnologie di Microsoft alle Pmi e agli enti pubblici locali, alle porte di Bari è nato il South Innovation Center: ospitato nella sede di Hevolus a Molfetta, è un luogo “esperienziale”, come lo definisce l’azienda pugliese specializzata in consulenza e servizi B2B per la trasformazione digitale. L’iniziativa rientra nel più ampio impegno di Microsoft per la formazione e la cultura digitale alla base del piano quinquennale Ambizione Italia #DigitalRestart e capitalizza la consolidata collaborazione con Hevolus Innovation, partner strategico sul territorio che ha già accompagnato molte realtà nel proprio percorso d’innovazione.

Grazie all’esperienza del personale di Microsoft ed Hevolus verranno offerte attività di consulenza e di formazione gratuite, svolte in presenza oppure online, attraverso sessioni dedicate o attraverso mini-eventi. Sarà possibile osservare all’opera casi d’uso reali e testare il funzionamento di tecnologie e dispositivi come il visore olografico Microsoft HoloLens 2, utilizzato per applicazioni di ambito manifatturiero, retail, servizi della Pubblica Amminstrazione. Il centro “esperienziale” di Microsoft di Milano collaborerà al progetto. L’obiettivo dichiarato è quello di “aiutare le realtà di settori chiave come il Manifatturiero, il Retail e la Pubblica Amministrazione Locale a comprendere i vantaggi del digitale e a dar vita a progetti d’innovazione in grado di contribuire alla competitività del Mezzogiorno”.

“Il Mezzogiorno è caratterizzato da un maggior ritardo nello sviluppo del digitale, come indicano le performance dell’indice DESI a livello regionale elaborato dall’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano”, ha commentato Andrea Cardillo, direttore del Microsoft Technology Center di Microsoft Italia. “La trasformazione digitale del Sud Italia è quindi imprescindibile per una crescita strutturale e sostenibile del Paese e deve essere responsabilità di tutti fare ecosistema. Il momento non è mai stato così propizio per investire in innovazione, anche sulla spinta dei fondi del Pnrr, che dedica oltre 80 miliardi di euro al Mezzogiorno, ma spesso le realtà del territorio, soprattutto Pmi e Pubblica Amministrazione locale hanno bisogno di una bussola per orientarsi tra i nuovi paradigmi tecnologici e dar vita a progetti d’innovazione in risposta concreta alle esigenze di business e d’impatto reale per la cittadinanza. Con questo presupposto nasce il progetto del South Innovation Center insieme a Hevolus Innovation, con cui intendiamo guidare aziende e professionisti attraverso un approccio esperienziale, per far vivere scenari d’innovazione e condividere best practice“.

“Con il South Innovation Center, grazie alla sinergia con Microsoft Italia, possiamo finalmente mettere a fattore comune tecnologie evolute, casi d’uso e nuovi customer journey per supportare PMI e PAL del territorio in questo epocale cambio di paradigma”, ha aggiunto Antonio Squeo, Chief Innovation Officer di Hevolus Innovation. L’azienda di Molfetta ha già realizzato progetti avanguardistici come il “negozio aumentato” di Natuzzi e il “museo olografico” (HoloMuseum) di Castel del Monte.