La Microsoft Power Platform si rivolge al canale tramite TechData Il distributore ha avviato, in collaborazione con Hikari, un centro di eccellenza dedicato alle applicazioni cloud di Microsoft per Business Intelligence, analytics, creazione di app e automazione. Pubblicato il 10 marzo 2022 da Redazione

Per gli operatori di canale c’è un nuovo percorso privilegiato che permette di scoprire tutti i vantaggi della Microsoft Power Platform, piattaforma basata su Azure, che racchiude i software della società di Redmond per gli analytics visuali (Power BI), la creazione semplice di applicazioni aziendali (PowerApps), l’automazione dei processi (Power Automate) e la creazione di chatbot (Power Virtual Agents). Il distributore IT Tech Data ha inaugurato un centro di eccellenza sulla Microsoft Power Platform, che fungerà a punto di riferimento per gli operatori del canale Ict di tutta Europa.

Il centro di eccellenza è stato avviato da Tech Data in collaborazione di Hikari, un partner di canale di Microsoft di livello “Gold”. Attraverso questo nuovo servizio, gli operatori di canale che collaborano con TechData potranno fornire ai loro clienti finali soluzioni che spaziano dalla Business Intelligence alla consulenza di analytics, dallo sviluppo applicativo “low code” all’automazione dei processi aziendali, e altro ancora.

“Dopo la pandemia, c'è una crescente domanda da parte del mercato di soluzioni in grado di sfruttare i dati per fornire un accesso rapido e facile ad analisi ed efficienze attivabili attraverso l'innovazione digitale”, ha commentato Denis Fouquet, vice president software & cloud di Tech Data Europa. “Il centro di eccellenza Power Platform apre un percorso per i partner e i clienti finali per cogliere questa opportunità, colmando il divario di competenze digitali e accelerando la loro capacità di sviluppare app e implementare l'automazione dei processi aziendali ad alta velocità senza la necessità di investire nelle proprie pratiche di consulenza”.

I partner di TechData e i loro clienti potranno, dunque, accedere alle risorse del centro di eccellenza Microsoft Power Platform attraverso un processo di coinvolgimento automatizzato che utilizza la funzione Power Platform Automate. In sostanza, tutte le richieste ricevute vengono subito inoltrate dalla Power Platform ai consulenti e referenti più indicati. Inoltre, grazie al coinvolgimento della piattaforma Marketandmarkets, i partner possono accedere a servizi di market intelligence, rendicontazione e consulenza su tendenze in corso, analisi del mercato di destinazione, benchmarking dei prodotti e altro ancora.



“Grazie alla cooperazione con Hikari, Tech Data ha potenziato il team di supporto internazionale Centre of Excellence, che consente ai fornitori di soluzioni di fornire servizi di sviluppo delle app e automazione dei processi aziendali per i loro clienti finali basati su Microsoft Power Platform, affidandosi alla consulenza preziosa di un team di esperti”, ha precisato Eamon Moore, founder & executive chairman di Hikari. “Non importa a che punto ci si trovi nel percorso Power Platform”, “Il centro di eccellenza Power Platform può essere d'aiuto in ogni fase del percorso, consentendo a ogni azienda di adottare un approccio a basso contenuto di codice per risolvere le sfide aziendali odierne".