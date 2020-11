Mancano i chip per la gestione dei consumi degli iPhone 12 Sembrerebbe che Apple stia affrontando una criticità: la carenza di microprocessori vitali per l’ottimizzazione dell’autonomia della batteria. Un problema che potrebbe rallentare la produzione dei suoi modelli di punta proprio in prossimità del periodo natalizio. Pubblicato il 06 novembre 2020 da Redazione

Apple, secondo quanto riportato da Bloomberg, deve affrontare un grave problema: una pesante carenza di chip per la gestione dei consumi di energia, che sono vitali per l'iPhone 12, così come per altri dispositivi. La gestione dell'alimentazione è particolarmente importante per gli smartphone di punta dell’azienda, in quanto offrono funzionalità avanzate della fotocamera e il supporto alla connettività 5G.

Apple ha più fornitori di microprocessori. L'iPhone 12 Pro, per il sistema di telecamere, utilizza un chip di gestione dei consumi di Texas Instruments, mentre quelli per il modem 5G sono forniti da STMicroelectronics e Qualcomm. L’azienda stessa ne ha progettato uno. Secondo quanto riportato, la carenza sta causando un collo di bottiglia nella già “difficile” situazione delle forniture di componenti, complicando ulteriormente la capacità di soddisfare le richieste delle vicine vacanze natalizie.

Apple sta ora affrontando problemi di approvvigionamento su più dispositivi (iPhone, iPad e Apple Watch), che comportano lunghi tempi di attesa per gli ordini. Alla fine del mese scorso, il Ceo di Apple Tim Cook ha detto agli investitori che la società "sta lavorando davvero, molto duramente" per rimediare ai problemi di fornitura in corso.