Mappatura processi aziendali, Sap si prepara ad acquisire LeanIX La tedesca LeanIX si occupa di gestione dell’architettura aziendale (Enterprise Architecture Management) tramite intelligenza artificiale. Arricchirà l’offerta di Sap Signavio. Pubblicato il 11 settembre 2023 da Redazione

Sap annuncia una nuova acquisizione, quella dell’azienda tedesca LeanIX. Gli ambienti informatici aziendali diventano sempre più complicati e compositi, con conseguente esigenza di ottenere maggiore visibilità per eliminare i rischi, gli elementi obsoleti e le inefficienze. Da qui nasce una piattaforma tecnologica di gestione dell’architettura aziendale (Enterprise Architecture Management) come quella di LeanIX, utilizzata da circa un migliaio di società clienti.

La società ha sviluppato un’offerta Software-as-a-Service che permette ai clienti di avere controllo e visibilità sulle proprie applicazioni IT, così da scoprire quelle a rischio obsolescenza e da poter meglio pianificare nuove roadmap architetturali. Recentemente LeanIX ha introdotto un assistente di intelligenza artificiale generativa per la gestione dell’architettura aziendale, con funzioni di automazione e raccomandazione.

Fondata nel 2012 a Bonn, LeanIX è un partner tecnologico di Sap da oltre dieci anni e viene proposta all’interno delle soluzioni Rise with Sap. In seguito all’acquisizione, prevista entro la fine dell’anno, Sap integrerà la tecnologia di LeanIX nella propria offerta Sap Signavio, focalizzata sul process mining, sull’analisi e modellazione dei processi aziendali.



“La nostra strategia consiste nel mettere le organizzazioni in condizione di trasformarsi continuamente in uno scenario in rapida evoluzione”, ha spiegato André Christ, Ceo e cofondatore di LeanIX. “Grazie a una visione integrata e completa delle applicazioni IT e dei processi aziendali, acceleriamo la modernizzazione e riduciamo i rischi di trasformazione per i nostri clienti, assicurando loro anche la capacità di adattarsi ai cambiamenti tecnologici come il cloud e l’intelligenza artificiale”.



La nuova suite di soluzioni per la business transformation di Sap permetterà ai clienti di avere visione completa di applicazioni e processi, delle dipendenze e sovrapposizioni fra questi ultimi, con una mappatura dell’impatto delle potenziali trasformazioni sull’infrastruttura IT. Le funzionalità di trasformazione dell’ambiente IT di LeanIX si combineranno con le soluzioni Sap Signavio Process Transformation ma anche con Rise with Sap e con l’intera piattaforma tecnologica di Sap. Inoltre LeanIX continuerà a supportare anche ambienti non Sap.

“Sistemi e processi vanno di pari passo”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Sap, Christian Klein. “Insieme a LeanIX, vogliamo offrire una suite di trasformazione unica nel suo genere per fornire un supporto olistico ai nostri clienti nel loro percorso di trasformazione del business. Basandoci sulla nostra esperienza pluridecennale, incorporeremo l’intelligenza artificiale generativa per offrire applicazioni e processi auto-ottimizzanti che possano aiutare le aziende a raggiungere obiettivi chiave come la massimizzazione del flusso di cassa e la riduzione dell’impatto ambientale”.