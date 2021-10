Marco del Plato a capo del team System Engineer di Nutanix Con la promozione a System Engineer Manager, Del Plato avrà il compito di guidare il team tecnico di prevendita dedicato al mercato italiano. Pubblicato il 05 ottobre 2021 da Redazione

Alla guida del guida del team tecnico di prevendita dedicato al mercato italiano di Nutanix ora c’è Marco Del Plato. Promosso nel ruolo di System Engineer Manager, è ora la figura di riferimento del team di prevendita, incaricato di portare alle aziende i software per le infrastrutture iperconvergenti e la virtualizzazione della società californiana.

Laureato in ingegneria elettronica, Del Plato era entrato in Nutanix Italia nel 2016 come Senior System Engineer per poi assumere l’incarico di Senior System Engineer for Global Accounts, con la responsabilità di gestire la relazione con grandi clienti italiani del settore dei servizi finanziari e dell’automotive e, più recentemente il ruolo di Cloud Architect, supportando i clienti nella migrazione in cloud.

“Nel corso degli anni Marco ha dimostrato competenza, disponibilità e un'attitudine a non arrendersi mai, anche nelle situazioni più difficili, rivelandosi un vero esempio di determinazione e passione per il proprio lavoro”, ha commentato Christian Turcati, Director Systems Engineering Southern Europe di Nutanix. “Grazie all’esperienza maturata in ambito tecnologico e alle capacità manageriali che lo contaddistinguono, Marco sarà per Nutanix una risorsa preziosa a supporto delle iniziative di business e dei clienti affinché realizzino con successo le loro strategie multicloud”.

“Accolgo con entusiasmo questa nuova sifda professionale e sono onorato di far parte del team che guiderà la prossima fase di crescita di Nutanix”, ha dichiarato Del Plato. “Nutanix vanta una value proposition unica a supporto della trasformazione digitale e delle iniziative di business dei nostri clienti ed è mio obiettivo supportarli nel loro percorso di evoluzione, nonché di contribuire a consolidare la nostra leadership nel mondo del multicloud”.