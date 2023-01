Mauro Palmigiani in Commvault come vicepresidente regionale Il nuovo area vice president South Western Europe di Commvault rafforza il team dirigente internazionale, guidato da Marco Fanizzi. Pubblicato il 20 gennaio 2023 da Redazione

Nuovo ingresso in Commvault, azienda specializzata in software per la protezione dei dati: Mauro Palmigiani è stato scelto per il ruolo di area vice president South Western Europe. Avrà il compito di “accelerare la crescita aziendale, ottimizzando le attività commerciali e rafforzando la presenza di Commvault in un’area che comprende importanti mercati quali Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Israele”, ha fatto sapere l’ufficio stampa di Commvault, sottolineando l’esperienza ventennale nel settore Ict di Palmigiani.



Dopo un avvio professionale all’interno di StorageTek, il manager ha lavorato per 15 anni in Cisco, per poi maturare altre esperienze lavorative in Samsung (alla guida della divisione B2B), Palo Alto (cinque anni nel ruolo di country manager) e di Salesforce (area vice president sales). Nel corso degli anni, Palmigiani ha maturato forti competenze su soluzioni di sicurezza e dati in ambito Software as-a-Service, competenze che si rivelano ora preziose per un’azienda come Commvault, sempre più orientata verso il cloud.



"Commvault è un leader tecnologico che vanta un portfolio di soluzioni perfetto per supportare l'evoluzione delle esigenze delle imprese globali, soprattutto in un periodo socio-economico complesso come quello attuale”, ha commentato Palmigiani. “Sono entusiasta di entrare a farvi parte e rispondere a un mercato che richiede una protezione dei dati sempre più sofisticata, con Metallic e la nostra esclusiva offerta di data security – Threatwise. Per i mercati dell'Europa occidentale Commvault ha costruito un’offerta ricca e variegata, unica nel suo genere, che presenta enormi opportunità di sviluppare ulteriormente il market share in tempi molto rapidi”.



La nomina di Palmigiani è finalizzata a rafforzare la leadership internazionale e il team go-to-market aziendale, guidato da Marco Fanizzi in qualità di senior vice president e general manager di Commvault International. Inoltre il nuovo ingresso potrà supportare la crescita che l’azienda progetta di ottenere nella regione Emea e in Asia-Pacifico e Giappone.



"Sono lieto di dare il benvenuto a Mauro nel leadership team internazionale di Commvault”, ha dichiarato Fanizzi. “Grazie alla sua esperienza sull’area e alla profonda conoscenza delle best practice delle soluzioni dati SaaS, sono sicuro che fornirà un contributo fondamentale sia ai suoi team che ai colleghi. Questo è un ulteriore esempio di come la nostra percezione positiva, a livello locale e mondiale, ci permetta di portare i migliori talenti, idee e creatività nella famiglia Commvault! Siamo certi che la nomina di Mauro continuerà ad accelerare la crescita della nostra presenza enterprise presso i numerosi mercati dell'Europa Occidentale di cui sarà responsabile e sosterrà l'incremento delle nostre opportunità di go-to market".