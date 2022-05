Michael Mestrovich, guru della cybersicurezza dalla Cia a Rubrik Pubblicato il 31 maggio 2022 da Redazione

Rubrik fa un’importante conquista: Michael Mestrovich, indubbiamente uno tra i grandi esperti di cybersecurity a livello mondiale, diventa il chief security information officer (Ciso) dell’azienda specializzata in protezione dei dati, replica, ripristino orchestrato e migrazione in cloud. Mestrovich approva a Rubrik direttamente dalla Cia, per cui ha lavorato come acting Ciso dal 2016 a oggi, con una parentesi di due anni al Dipartimento di Stato.



Nella sua ventennale carriera nel campo dell’IT e della sicurezza, oltre a essere stato Ciso della Central Intelligence Agency statunitense e Principal Deputy Chief Information Officer del Dipartimento di Stato, in precedenza Mestrovich ha lavorato nel settore privato come ingegnere di sistemi di Cisco Systems. Ha prestato, inoltre, servizio nell'aeronautica militare degli Stati Uniti.



“Oggi entra a far parte del nostro leadership team uno dei più importanti esperti di sicurezza al mondo”, ha dichiarato Bipul Sinha, Ceo e cofondatore di Rubrik. “Crediamo sia essenziale combinare le competenze dei settori pubblico e privato se aziende e governi vogliono avere una chance contro i criminali informatici. La conoscenza del mutevole panorama informatico di Michael e la sua eccezionale esperienza di leadership saranno fondamentali per i nostri clienti che si stanno preparando ad affrontare inevitabili attacchi informatici”.



“Con l'aumento delle vulnerabilità nelle infrastrutture esistenti e nelle soluzioni di sicurezza tradizionali, il bene più critico delle organizzazioni, cioè il dato, è più vulnerabile che mai”, ha commentato Mestrovich. “Ho deciso di tornare nel settore privato in questo momento per lavorare con l’azienda che sta aprendo la strada alla prossima frontiera della sicurezza informatica: quella dei dati. Sono entusiasta di unirmi al team di Rubrik e non vedo l’ora di lavorare insieme per proteggere i dati del mondo”.