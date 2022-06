Microsoft accelera sulla threat intelligence comprando Miburo L'acquisizione porterà dentro Microsoft il personale di una startup specializzata in analisi delle minacce e delle campagne di disinformazione online. Pubblicato il 16 giugno 2022 da Redazione

Nuova acquisizione in vista, piccola ma strategica, per Microsoft. La società di Redmond ha annunciato la chiusura di un accordo per l’acquisto di Miburo, piccola startup di New York specializzata in threat intelligence, scoperta, risposta e analisi delle minacce di sicurezza informatica, in particolare quelle legate al cyberspionaggio e alla cyberwar internazionale. Un’altra sua specialità sono le investigazioni sulla disinformazione tramite social media.



In una fase come quella attuale, attraversata da forti tensioni geopolitiche che si riflettono in una guerra cibernetica, un’acquisizione di questo genere è sicuramente strategica. Le attività della startup si dividono tra il team di ricerca e analisi delle minacce, la consulenza e la formazione (tra i clienti, si legge sul sito Web dell’azienda, già “decine di migliaia” di rappresentanti di forze dell’ordine, forze militari, agenzie di intelligence governativa, professionisti della sicurezza informatica). Gli esperti di Miburo possono scovare e analizzare campagne di disinformazione condotte in 16 lingue.



La piccola e giovane squadra di Miburo entrerà a far parte della divisione ​​Customer Security and Trust della multinazionale e lavorerà fianco a fianco con il personale del Threat Intelligence Center. Con queste nuove competenze e risorse, Microsoft potrà “espandere le proprie capacità di scoperta e analisi delle minacce per affrontare nuovi cyberattacchi e gettare luce sui modi con cui gli attori stranieri usano azioni di informazione insieme ad altri cyberattacchi per raggiungere i propri obiettivi”, ha scritto Tom Burt, corporate vice president, Customer Security and Trust di Microsoft.



“Microsoft rileva e aiuta i clienti a difendersi dalle minacce informatiche provenienti da Stati-nazione, come parte del nostro impegno per la sicurezza dei nostri clienti”, ha aggiunto Burt. Il valore dell’acquisizione di Miburo non è stato comunicato.