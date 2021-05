Microsoft e Darktrace alleate per la cyber-difesa “autonoma” in cloud Una nuova partnership porta le tecnologie di protezione basata su intelligenza artificiale e machine learning di Darktrace all’interno di Microsoft 365 e di applicazioni di Azure. Pubblicato il 21 maggio 2021 da Roberto Bonino

Nuova alleanza fra Microsoft e Darktrace: le due aziende hanno annunciato una partnership che mette insieme il cloud e le tecnologie di cybersicurezza basate su intelligenza artificiale e machine learning. Gli utenti di Microsoft 365 e di alcune applicazioni di Azure, come Azure Sentinel, avranno la garanzia di un doppio livello di protezione, composto sia dalle tecnologie della stessa Microsoft sia da quelle di Darktrace. Queste ultime si basano sul concetto di “sistema immunitario”, che risponde alle minacce in modo automatico e si rafforza nel tempo grazie all’autoapprendimento, e sono attualmente usate da circa 4.700 aziende clienti di Darktrace.

Il perché di questa nuova alleanza è facilmente intuibile: la migrazione in cloud (in tutte le sue forme, e in tutto il mondo) è stata una delle principali conseguenze della pandemia sulle aziende, ma nell’ultimo anno anche il numero degli attacchi informatici ha avuto un’impennata. All’interno dei nuovi processi aziendali, che inglobano lo smart working, è necessario proteggere più di una infrastruttura, più di una rete, più di una piattaforma, più di un cloud.

Nello specifico, Microsoft e Darktrace stanno collaborando su alcune aree in particolare. Una riguarda la protezione della posta elettronica: la soluzione Antigena Email è ora ospitata su Microsoft Azure e presente su Microsoft Azure Marketplace. Altro filone riguarda la semplificazione e l’ottimizzazione dei flussi di lavoro, e a tal proposito la tecnologia di Darktrace è stata integrata con Azure Sentinel tramite un “workbook” su misura, che permette di trasmettere e visualizzare notifiche e report di analisi automatica sulle minacce. Terzo aspetto è l’integrazione dei dati: in poche mosse (“un solo click”, dicono le due aziende) è possibile collegare le capacità di rilevamento AI di Darktrace a Microsoft Defender for endpoint.

“I cyber attacchi diventano sempre più sofisticati, e l’intelligenza artificiale sta aggiungendo un maggiore livello di protezione nel rilevamento di queste minacce”, ha commentato Clare Barclay, amministratore delegato di Microsoft Uk. “La partnership tra Microsoft e Darktrace aiuterà a mantenere le organizzazioni sicure, permettendo loro di concentrarsi sul core business e sui clienti”.