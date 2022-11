Partner Cisco più riconoscibili con sei nuove specializzazioni Il partner program di Cisco si arricchisce di nuove specializzazioni sulle soluzioni, con particolare attenzione alle esigenze di sicurezza nel lavoro ibrido Pubblicato il 14 novembre 2022 da Redazione

Il programma di canale che Cisco dedica ai propri partner si arricchisce di nuove sei specializzazioni relative alle soluzioni. Si tratta prevalentemente di specializzazioni che interessano le architetture utilizzate nel mondo del lavoro ibrido, ponendo particolare attenzione all’equilibrio tra le esigenze di protezione richieste dalle aziende da un lato e la necessità di lavorare in maniera flessibile e senza troppi vincoli dei dipendenti.

Un aumento dell’offerta di specializzazioni per i propri partner che Cisco propone con l’obiettivo di accrescere le loro opportunità di business aumentando la loro visibilità sul mercato, in accordo con quanto segnala la società di ricerche Techaisle, che indica proprio come per il 74% delle aziende la specializzazione sia il primo criterio preso in considerazione nel processo di scelta di un partner tecnologico. Una garanzia del valore aggiunto che i partner stessi sono in grado di portare ai propri clienti.

Sono quattro i gruppi di specializzazioni identificati da Cisco, distinte in architetture, soluzioni, servizi e sul business

In dettaglio, le specializzazioni sulle architetture sono incentrate sulla competenza dei prodotti in aree tecnologiche specifiche, mentre quelle sulle soluzioni servono a dimostrazione la capacità di un partner di eccellere nella fornitura di valore con le soluzioni Cisco, comprese le offerte cross-architectural prioritarie per i clienti.

Altre specializzazioni sono poi quelle sui Cisco Powered Service, riconducibili alla competenza nella fornitura di servizi gestiti e di offerte as-a-service e, infine, le specializzazioni in ambito business, le quali si focalizzano sulle pratiche commerciali orizzontali, essenziali per supportare gli obiettivi aziendali dei clienti.

Di seguito, le nuove sei specializzazioni sulle soluzioni che sono entrate a far parte del Partner Program Cisco.

Full-stack Observability (FSO)

Si tratta di una specializzazione che conferma l'esperienza del partner nell'analisi e ottimizzazione delle prestazioni e della sicurezza delle applicazioni, attraverso la visibilità dell'intero stack IT realizzata con l'integrazione delle soluzioni di AppDynamics, ThousandEyes, Intersight e Secure Application.

La specializzazione dimostra l’expertise del partner nel definire le azioni prioritarie per offrire eccellenti esperienze clienti, per aumentare i ricavi e per accelerare la trasformazione digitale.

Hybrid Work from Office

Questa specializzazione identifica i partner che hanno maggiore competenza ed esperienza nell’implementare soluzioni di lavoro ibrido, grazie a soluzioni che permettono di lavorare in sicurezza da casa, dall’ufficio, da qualsiasi luogo.

Secure Access Service Edge (SASE)

È una specializzazione che evidenzia la capacità dei partner di aiutare i clienti ad abilitare in modo sicuro il crescente universo di utenti, dispositivi e applicazioni software-as-a-service (SaaS) in roaming, senza aggiungere complessità o ridurre la qualità delle prestazioni per gli utenti finali.

Hybrid Cloud Computing

Include i partner che offrono ai clienti esperienze di cloud computing ibrido semplici e sicure a casa, in ufficio, ovunque.

Hybrid Cloud Networking

Riconosce i partner che connettono e gestiscono in modo sicuro ed efficiente i dati, i carichi di lavoro e le applicazioni dei clienti attraverso data center, edge e diversi cloud.

Hybrid Cloud Software

Questa specializzazione dimostra l’esperienza dei partner nella gestione della complessità operativa aiutando i clienti a semplificare e unificare le operazioni IT con un software di gestione del cloud ibrido e in modo sicuro.