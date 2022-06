Per Medallia doppia nomina nell’area Emea e nel marketing Nell’azienda specializzata in experience management, Agnieszka May-Sadowska diventa VP senior per la regione europea; Marta Kin è international VP dell’area marketing. Pubblicato il 27 giugno 2022 da Redazione

Nuove nomine per Medallia, società californiana specializzata in soluzioni per per l’experience management, recentemente acquisita dal fondo Thoma Bravo per 6,4 miliardi di dollari. Agnieszka May-Sadowska è stata scelta per il ruolo di vice president senior per la regione europea, mentre Marta Kin diventa international vice president dell’area marketing. Due nomine che, ha sottolineato l’azienda, confermano l’impegno di Medallia “nella creazione di un ambiente lavorativo inclusivo e di eque opportunità per tutti i dipendenti”. Inoltre la nomina di Agnieszka May-Sadowska conferma anche la volontà di sviluppare ulteriormente la presenza di Medallia nei mercati del Vecchio Continente.

Lavorando da Vienna, Agnieszka May-Sadowska fa parte dell’azienda dal 2020 e ha finora ricoperto il ruolo di vicepresidente per Nord, Centro ed Est Europa. La sua promozione va di pari passo con l’ampliamento del team europeo di Medallia. Nel nuovo incarico, May-Sadowska sarà responsabile “dello sviluppo della strategia aziendale, della definizione e dell'implementazione dei modelli e dei piani go-to-market delle soluzioni e dei servizi SaaS e cloud-based nei mercati maturi ed emergenti” di tutta Europa.

Agnieszka May-Sadowska, P senior per la regione europea di Medallia

"L'esperienza ha un enorme impatto sulle performance dell'azienda”, ha commentato la nuova senior vice president Europe di Medallia. “La raccolta continua di dati, l'analisi approfondita e la disponibilità di insight che guidano azioni di miglioramento, non solo rafforzano il livello di competitività dell'azienda, ma potenziano anche le relazioni con clienti e dipendenti. Sono lieta che sempre più aziende in Europa apprezzino il potenziale dei programmi di customer ed employee experience management e che stiano investendo nella crescita a più livelli di questo approccio".

Anche per Marta Kin la nomina segna un passaggio di ruolo, senza però l’abbandono della propria area di competenza (già sviluppata in aziende come Verint, Avaya, Nortel e Commvault). Per quasi un anno la manager è stata, infatti, il direttore fiel marketing Emea di Medallia, prima dell’attuale nomina a international vice president per l’intera area marketing. In questo ruolo guiderà lo sviluppo strategico nelle regioni Emea, America Latina e Asia Pacifico, concentrandosi “sulla generazione della domanda, la comunicazione, le pubbliche relazioni e lo sviluppo delle partnership esterne”, fa sapere l’azienda.

Marta Kin, international VP dell’area marketing di Medallia