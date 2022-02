Potenza, multimedialità e sicurezza sui Galaxy S di Samsung Presentati i nuovi smartphone top di gamma Galaxy S22, il Galaxy S22+ e il Galaxy S22 Ultra e i tablet Galaxy Tab S8, il Tab S8+ e il Tab S8 Ultra Pubblicato il 10 febbraio 2022 da Redazione

Le novità della linea top di gamma Galaxy S di Samsung si presentano ufficialmente: tre smartphone, il Galaxy S22, il Galaxy S22+ e il Galaxy S22 Ultra, e tre tablet, il Galaxy Tab S8, il Galaxy Tab S8+ e il Galaxy Tab S8 Ultra. Tre declinazioni per ciascuna categoria di prodotto, con differenti caratteristiche di prestazioni (sia di calcolo sia fotografiche) e differenti prezzi, benché tutte posizionate nella fascia alta del mercato. Se non altro la spesa potrà essere diluita nel tempo, perché si tratta di dispositivi “progettati per durare”, spiega Samsung: per la prima volta sulla serie S è stato utilizzato un alluminio di particolare resistenza, Armor Aluminum e debutta la nuova versione del Corning Gorilla Glass (Victus+) che protegge ancora meglio i device in caso di cadute accidentali.

Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22 +: i primi smartphone sostenibili di Samsung

Il Galaxy S22 classico e la versione “plus” si distinguono principalmente per la dimensione dello schermo, cioè 6,1 pollici nel primo caso e 6,6 nel secondo. Le dimensioni totali sono di 70,6 x 146 x 7,6 millimetri, per 167 grammi di peso, sul modello S22 e 75,8 x 157,4 x 7,6 millimetri, per 195 grammi, sull’S22 +. Entrambi propongono un display Dynamic Amoled 2X, con refresh rate che arriva a 120 Hz e a 240 Hz quando si è in modalità videogioco. Per proteggere gli occhi dagli utilizzi prolungati, l’intelligenza artificiale regola in automatico le emissioni di luce blu. Altra differenza sta nella batteria, da 3.700 mAh o da 4.500 mAh.

In comune, le due varianti hanno il processore octa-core Exynos 2200 a 4 nm, il corredo di connettività comprensivo di 5G, Lte, Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.2 e Wi-Fi 6 (nella versione Wi-Fi 6E sul Galaxy S22+) e gli 8 GB di Ram, associati a 128 oppure 256 GB di memoria a seconda della configurazione scelta. Non ci sono significative differenze, dunque, in merito alle prestazioni. Anche la dotazione fotografica, un punto di forza di questi modelli, è la stessa per entrambi: una lente ultra-grandangolare da 12 megapixel (F2.2, FOV 120˚), una grandangolare da 50 MP (Dual Pixel AF, OIS, F1.8, FOV 85˚), un teleobiettivo da 10 MP (3x Zoom Ottico, AF, OIS, F2.4, FOV 36˚) e una fotocamera frontale da 10 MP (F2.2, AF, FOV 80˚). A bordo Android 12, affiancato dal software Samsung Knox Vault, che include un processore di sicurezza e di memoria che isola dal sistema operativo principale le informazioni sensibili come password, dati biometrici o dati di blockchain.

Nel presentare queste novità, Samsung ha posto enfasi sulle loro caratteristiche “ecologiche”. Per realizzare i supporti dei tasti è stato sfruttato in parte (per il 20%) un materiale di recupero ricavato da reti da pesca usate e gettate in mare, che come noto sono particolarmente pericolose per la fauna marina. Il packaging è realizzato in carta riciclata al 100% e sul display è inclusa una pellicola protettiva realizzata in plastica riciclata. Anche le custodie sono composte da materiali eco-compatibili e certificati UL, come plastica riciclata dopo l’uso o sostanze bio-based.

Samsung Galaxy S22 Ultra; nella foto in alto, il Galaxy 22

Nuovi record per il Samsung Galaxy S22 Ultra

Ancora più “premium” è il modello Ultra, che a detta di Samsung propone “le migliori fotocamera, prestazioni e connettività di sempre su uno smartphone Galaxy”. Leggermente più grande rispetto ai Galaxy S22 ed S22 +, spicca soprattutto per le maggiori performance di calcolo e multimediali e per uno schermo più ampio, da 6,8 pollici, caratterizzato dalla curvatura “Edge” e da una risoluzione QHD+.

Anche in questo caso il processore è un octa-core Exynos 2200 a 4 nm associato a una Ram da 8 GB (con 128 GB di capacità di storage), ma sono anche disponibili configurazioni più elevate con 12 GB di Ram (e 256 GB oppure 512 GB di spazio d’archiviazione) o addirittura 12GB (e 1 TB di storage).

Gli effetti speciali stanno nel corredo fotografico: una lente ultra-grandangolare dual pixel da 12 MP (AF, F2.2, FOV 120˚), un grandangolo da ben 108 MP (AF, OIS, F1.8, FOV 85˚), un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x (AF, OIS, F2.4, FOV 36˚), un secondo teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x (AF, OIS, F4.9, FOV 11˚) e una fotocamera frontale da 40 MP (F2.2, FOV 80˚).

Tris di tablet con i Galaxy Tab S8

È stata inoltre presentata una nuova serie di tablet, composta da Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra. I tre modelli si differenziano per le dimensioni: 11 pollici, 12,4 pollici e 14,6 pollici di diagonale, nel primo caso su schermo Tft Ltps e negli altri due su pannello SUper Amoled. Si tratta di dispositivi adatti all’intrattenimento ma anche per attività di lavoro, vista la presenza del software Samsung Knox e del già citato “Vault” a protezione dei dati sensibili, e dato il supporto (per la prima volta su un tablet di Samsung) allo standard Wi-Fi 6E 7, che garantisce una più elevata velocità nella navigazione e nel trasferimento dati via Web. Altro aspetto da non sottovalutare è la durata della batteria, che sulla carta arriva a dieci ore anche con utilizzo intenso e che può ricaricarsi completamente in 80 minuti.

Prezzi e modelli dei nuovi Galaxy 2022

Il Galaxy S22 sarà acquistabile in italia al prezzo consigliato di 879 euro nella versione da 8 GB + 128 GB e a 929 euro nella configurazione da 8 GB + 256 GB. Per il Galaxy S22+ si parte, invece, da 1.079 euro per la variante da 8 GB + 128 GB e si sale a 1.129 euro per quella con il doppio dello storage. I prezzi consigliati del Galaxy S22 Ultra partono da 1.279 euro per la versione da 12 GB + 128 GB, salendo a 1.379 euro per quella da da 12 GB + 256 GB, a 1.489 euro per quella da 16 GB + 512 GB e infine a 1.689 euro per il top di gamma da 16 GB + 1 TB (in vendita solo sul sito di Samsung).

Per quanto riguarda i nuovi tablet, si può optare per una spesa da 799 euro in su, a seconda delle configurazioni, nel caso del Galaxy Tab S8, mentre i prezzi partono da 999 euro per il Galaxy Tab S8+ e da 1,299 euro per il Galaxy Tab S8 Ultra.