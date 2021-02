Primi dettagli su Microsoft Office 2021 per Windows e MacOs La nuova versione della suite di produttività individuale sarà disponibile nel corso di quest'anno. Pubblicato il 19 febbraio 2021 da Redazione

Microsoft ha posto sulla rampa di lancio la nuova release di Office 2021, che sarà disponibile per Windows e MacOs. Per entrambi i sistemi operativi saranno commercializzate due versioni, una destinata agli utenti individuali e alle piccole aziende e l'altra, denominata Long Term Servicing Channel (Ltsc), per i clienti enterprise che rispondono a specifici criteri.

Come per la precedente release 2019, anche per quella nuova sarà possibile acquistare la licenza perpetua se non ci si volesse abbonare a Microsoft 365.

La casa di Redmond non ha fornito molti dettagli sulle novità di Office 2021, pur anticipando che una preview della versione Ltsc sarà proposta nel corso del mese di aprile. Questa versione è stata progettata per situazioni specifiche, essendo destinata in modo prioritario alle macchine che non possono essere aggiornate per lunghi periodi, per esempio su linee di produzione, oppure che non hanno connessioni a Internet. Il supporto sarà garantito almeno per cinque anni.

I prezzi delle nuove versioni non cambieranno rispetto alle precedenti.