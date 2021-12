Prodotti, servizi e assistenza su Apple nel nuovo R-Store a Milano Il quinto punto vendita meneghino della catena si rivolge all’utente finale e anche al settore scolastico e universitario. Pubblicato il 10 dicembre 2021 da Redazione

Nel cuore di Milano c’è un nuovo punto di riferimento per l’acquisto e l’assistenza su prodotti e servizi Apple: è il negozio R-Store appena inaugurato al civico 54 di corso di Porta Romana. Per la catena, Apple Premium Reseller e centro assistenza autorizzato, si tratta del quinto punto vendita attivo nel capoluogo lombardo e la sua collocazione permetterà di intercettare una clientela fatta di utenti finali ma anche di scuole e università. Al pari degli altri negozi, quello di corso di Porta Romana non soltanto vende i computer, gli iPhone, gli Apple Watch e gli altri dispositivi e accessori marchiati Mela, ma mette anche a disposizione assistenza tecnica.



“L’apertura del nuovo punto vendita a Milano risponde alla crescente necessità di portare i prodotti e i servizi Apple vicini agli utenti”, ha dichiarato Giancarlo Fimiani, amministratore delegato della catena. “La forza di R-Store è quella di unire la sicurezza di avere un negozio fisico di quartiere, con un team dedicato e di fiducia per i clienti, a competenze trasversali. Lavoriamo per fornire la migliore tecnologia per generare crescita e sviluppo indipendentemente dall’ambito di riferimento, dal professionale all’educativo al privato, ma al contempo lavoriamo per innovare continuamente anche noi stessi, al nostro interno”.



Dal primo negozio aperto a Napoli nel 2008, R-Store ha allargato la propria presenza in Italia fino a contare 35 punti vendita (distribuiti su dieci regioni) e oltre 300 collaboratori. In quanto Apple Authorised Education Specialist, la catena si avvale di un team education dedicato al settore dell’istruzione e può offrire supporto completo per lo sviluppo sia della didattica digitale integrata, sia della didattica a distanza.