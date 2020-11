Remote worker più produttivi con il nuovo Avaya Vantage Il dispositivo all-in-one per riunioni, è parte del portafoglio Composable Home Office Solutions, una serie di soluzioni studiate per il lavoro a distanza e l’home office. Pubblicato il 06 novembre 2020 da Redazione

Avaya ha annunciato una nuova versione del dispositivo da scrivania Avaya Vantage. Si tratta di una soluzione all-in-one per riunioni, ideale per il remote working, che dispone di una telecamera integrata per conferenze ad alta definizione, di audio a banda larga e quattro microfoni, e non richiede quindi l'utilizzo del computer. È disponibile con l'offerta Device as a Service (DaaS), per consentirne l’utilizzo ai dipendenti che lavorano da remoto al costo di un abbonamento mensile molto contenuto.

Avaya Vantage supporta il Wi-Fi ed è compatibile con la maggior parte delle cuffie, tastiere-mouse, fotocamere e display esterni. Inoltre si integra con le piattaforme Avaya OneCloud esistenti e con l'infrastruttura. In abbinata viene fornita l’applicazione Avaya Spaces, che offre una serie di strumenti di comunicazione e collaborazione. Avaya Vantage e Avaya Spaces sono parte integrante della strategia Composable Home Office Solutions, che utilizza la piattaforma Avaya OneCloud.

"Avaya Vantage e Avaya Spaces sono elementi fondamentali della nostra offerta di soluzioni che aumentano la produttività dei dipendenti che lavorano da remoto", afferma Simon Harrison, Senior Vice President e Cmo di Avaya. "Avaya OneCloud sta accelerando la trasformazione digitale dei nostri clienti, fornendo funzionalità di livello enterprise e connettendo i nostri clienti con tutto ciò che il cloud ha da offrire”.