Salesforce, Vanessa Fortarezza è la nuova country leader in Italia La società specializzata in Crm ha annunciato il cambio al vertice della filiale italiana. Vanessa Fortarezza subentra a Mauro Solimene. Pubblicato il 29 agosto 2023 da Redazione

Cambio al vertice di Salesforce: Vanessa Fortarezza è la nuova country leader della filiale italiana. A lei, ora, la responsabilità di guidare la strategia di crescita dell’azienda e di contribuire a definire le relazioni con clienti, partner e istituzioni. Un ruolo ereditato da Mauro Solimene, che l’aveva ricoperto per circa due anni e mezzo. Salesforce non ha comunicato i motivi della sua sostituzione, mentre ha sottolineato la volontà di affidarsi a una manager che ha dato “un forte impulso alla crescita dell’azienda all’interno del mercato italiano”.



Fortarezza è in Salesforce dal 2015 e in azienda ha ricoperto ruoli di responsabilità con particolare focus sui settori telco, media, energia & utilities. Nell’ultimo anno, in qualità di senior vice president Sud Europa per la Pubblica Amministrazione, si è occupata di guidare la strategia di sviluppo della divisione in Francia, Italia, Spagna e Portogallo con risultati sorprendenti. E proprio nell’ambito della PA la multinazionale sta crescendo molto nel mercato italiano.

Nel curriculum di Fortarezza ci sono anche i 12 anni trascorsi in Microsoft ricoprendo incarichi di crescita di responsabilità e gestendo clienti dei settori Pubblica Amministrazione, telco, media e retail. La manger è anche impegnata come mentor e promotrice dei valori dell’inclusione, sia all’interno di Salesforce sia all’esterno, con associazioni come Valore D e Young Women Network.

“Sono onorata di ricoprire un ruolo così prestigioso nell’azienda che mi ha visto crescere a livello professionale e umano”, ha commentato Fortarezza. “Salesforce è un’azienda straordinaria non solo per le sue soluzioni cloud, ma anche per la cultura aperta all’innovazione e all’inclusione che ne costituisce elemento distintivo. Far parte di un team di talenti e aiutarli a realizzare il loro potenziale è la mia missione come leader di un team esteso che abbraccia diverse specializzazioni”.