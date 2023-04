Sally Jenkins a capo del marketing di SentinelOne La nuova chief marketing officer di SentinelOne ha accumulato esperienza in aziende informatiche come Vmware e Symantec. Pubblicato il 26 aprile 2023 da Redazione

Alla guida delle attività di marketing di SentinelOne arriva Sally Jenkins. Fresca di nomina nel ruolo di chief marketing officer, la manager si impegnerà nella definizione, nello sviluppo e nell'attuazione delle strategie di marketing a livello globale, aiutando la società di cybersicurezza sia nell’espansione delle vendite sia nella valorizzazione del proprio marchio. Riporterà direttamente all’amministratore delegato, Tomer Weingarten.

Laureata in letteratura inglese alla Hollins University e specializzata in Business Administration and Management attraverso un master della Stanford University, Jenkins ha costruito la propria carriera nel campo informatico lavorando per molte grandi aziende del settore, tra cui Apple, Sun Microsystems, Autodesk, Symantec (in cui ha militato per quasi nove anni), Vmware, Informatica ed Elastic. Per queste due ultime aziende, in particolare, Jenkins ha ricoperto lo stesso ruolo di Cmo per cui è stata scelta da SentinelOne.

"Nel corso della carriera, Sally Jenkins ha contribuito a delineare le migliori strategie di marketing per alcuni dei brand più influenti in vari settori", ha dichiarato Weingarten. “Gli obiettivi prefissati per ampliare la diffusione del nostro brand sono molto ambiziosi e l’esperienza di Sally in ambito SaaS, dei dati e della cybersicurezza rappresenta la formula perfetta per raggiungerli”.

“Il contesto della cybersecurity non è mai stato così complesso”, ha proseguito il Ceo, “e le imprese hanno un disperato bisogno di una piattaforma che sia in grado di proteggerle da attacchi dannosi in modo totalmente autonomo. Sally ha competenze straordinarie su come posizionare e delineare la gamma di offerta per potenziare e consolidare la nostra leadership in tutti i segmenti di mercato".



Proclamata dal Silicon Valley Business Journal come “Cmo dell’anno”, Jenkins è anche consigliere del Board di data.world e consulente di Aware, Inc. “L'aumento degli attacchi informatici, la diffusione del lavoro da remoto e dei dispositivi che lo supportano, insieme all'accelerazione del business verso il cloud, hanno reso l'infrastruttura più difficile da proteggere", ha dichiarato la nuova chief marketing officer di SentinelOne. "Confido di poter valorizzare ancor di più il brand di SentinelOne, continuando a concentrarmi in modo costante sulla generazione di domanda per sostenere la crescita senza precedenti della nostra azienda".