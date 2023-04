Samsung taglia la produzione di chip, domanda debole L’azienda sudcoreana ha annunciato un taglio “significativo” dei livelli di produzione di chip di memoria. Calano i profitti trimestrali. Pubblicato il 07 aprile 2023 da Redazione

Samsung Electronics ha annunciato la decisione di “ridurre la produzione di chip di memoria in modo significativo”, specie per quei prodotti che già hanno elevati livelli di inventario. Una mossa che alcuni analisti avevano già previsto, ma non in questa misura: l’azienda in precedenza aveva parlato solo di possibili “piccoli aggiustamenti” nei livelli di produzione.



Ma forse non c’è da stupirsi della scelta annunciata ora, considerando che, a fronte della debole domanda, negli ultimi nove mesi il costo medio dei chip sul mercato globale è calato di circa il 70%. Di conseguenza anche due dei principali concorrenti di Samsung nel campo dei semiconduttori, cioè SK Hynix e Micron, hanno annunciato tagli alla produzione.

Samsung ha spiegato che la domanda di memorie è crollata pesantemente a causa di un’economia globale debole e di acquisti messi in stand-by in attesa di tempi migliori. L’impatto dello scenario economico lo si nota anche dai numeri, ancora una stima, del primo trimestre dell’anno fiscale: ricavi pari a circa 63.000 miliardi di won sudcoreani (47,8 miliardi di dollari circa) e un profitto operativo di 600 milioni di won (0,45 miliardi di dollari), entrambi calcolati su base Ifrs. I due dati rappresentano, in realtà, la media della forbice ipotizzata per ricavi e profitti operativi.

Si tratta, per i profitti, del punto più basso mai toccato in una trimestrale dal 2009, e il calo anno su anno è pari al 90%. Nonostante il difficile momento, Samsung ha detto di voler proseguire con gli investimenti di lungo termine, destinati a infrastrutture e attività di ricerca. La spesa di capitale prevista per quest’anno è simile a quella del 2022, circa 40,3 miliardi di dollari. Maggiori dettagli sui numeri del primo trimestre di Samsung saranno comunicati alla fine del mese.