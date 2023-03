Semplicità e sicurezza per le reti campus con Juniper Networks Presentato un nuovo workflow per campus in cloud e lo switch EX 4400-24X, con funzioni di intelligenza artificiale. Pubblicato il 17 marzo 2023 da Redazione

La gestione e la sicurezza nelle reti campus possono essere attività complesse, costose e anche lente nel rispondere agli eventuali problemi. Le novità appena presentate da Juniper Networks promettono di risolvere alcune delle complessità connesse a queste infrastrutture, grazie a caratteristiche di semplicità, scalabilità e intelligenza artificiale.

L’azienda ha presentato un nuovo workflow che semplifica l’implementazione di reti campus in cloud. Juniper fa notare che nei contesti campus emergono spesso problemi di configurazione e che il test di complesse switching fabric L2/L3 (per esempio EVPN/VXLAN) porta via molto tempo al personale IT. Il risultato è che spesso queste utili architetture vengono completamente trascurate oppure si perdono tempo e denaro per risolvere i problemi emersi.

Il nuovo workflow di accesso wired di Juniper utilizza il cloud e la tecnologia proprietaria Mist AI per superare questi ostacoli. Mist AI permette di realizzare le cosiddette AIOps, cioè operations di rete basate sull’intelligenza artificiale e quindi altamente automatizzate. Inoltre consente un veloce troubleshooting con correlazione degli eventi, individuazione proattiva delle anomalie e azioni autogestite.

“Le tradizionali soluzioni on-premises per la microsegmentazione sono estremamente complesse da implementare e gestire, il che rende difficile la piena realizzazione degli obiettivi di sicurezza e flessibilità”, ha commentato Sudheer Matta, group vice president Product, AI-driven Enterprise di Juniper. “Queste ultime novità delle nostre soluzioni per l’impresa AI-driven risolvono tale problema, coniugando la potenza di Mist AI e la semplicità del cloud con EVPN/VXLAN standard per creare una soluzione sicura, aperta e integrata per fabric di campus con ulteriori capacità di microsegmentazione”.

Un’altra novità è lo switch di distribuzione EX 4400-24X con interfaccia Ethernet 10 GbE, un prodotto potenziato dalla tecnologia Mist AI e destinato alle reti campus o ai data center top-of-rack a bassa densità. Con questo prodotto, a detta di Juniper, si ottengono tutti i benefici di un fabric L2/L3 conforme agli standard, ma senza le difficoltà di deployment e i costi operativi che tipicamente caratterizzano questi ambienti.

Parte della gamma EX4400, il nuovo switch offre distribuzione 10 gig o dispositivi small core nativamente cloud e totalmente compatibile con la tecnologia fabric per campus di Juniper. Al pari degli altri modelli della stessa serie, EX4400-24X è ottimizzato per essere semplice e scalabile con operazioni cloud-native e AIOps. Tutti i modelli EX4400 includono inoltre funzioni di sicurezza come interfaccia MACsec, crittografia AES256 e microsegmentazione basata sugli standard; inoltre permettono di effettuare un monitoraggio in tempo reale dei flussi per la protezione dalle minacce.