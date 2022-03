Software e servizi IT in crescita del 6% nel 2022 e 2023 Secondo le previsioni di Forrester Research, sia quest’anno sia il prossimo le vendite di software e servizi IT cresceranno più di quanto non abbiano fatto nel pre pandemia. Pubblicato il 11 marzo 2022 da Redazione

In un 2022 travagliato, se non altro il mercato del software e quello dei servizi IT stanno vivendo un momento felice, che proseguirà anche l’anno prossimo. Secondo le previsioni di Forrester Research, assisteremo a un crescita della spesa mondiale pari al 6% rispetto al valore del 2021, e ancora nel 2023 sarà registrato un ulteriore 6% di incremento. Una tendenza che surclassa l’andamento dell’era pre pandemia, sottolinea Forrester, e che sarà particolarmente accentuata in Nord America (+7%) e in Asia Pacifico (+6,1%). Per l’Europa ci si attende, invece, una crescita del 5%.



Le due componenti, software e servizi IT, hanno un peso diverso, e per questo l’andamento complessivo del mercato tecnologico (hardware escluso) non è una media matematica tra le due. La spesa in software crescerà quest’anno del 10,5%, trainata soprattutto dalla domanda di software in cloud, categoria che include sia il Software-as-a-Service multitenant sia l’acquisto in abbonamento di software ospitati nelle infrastrutture dei provider. Per il cloud pubblico, in particolare, Forrester prevede che i livelli di spesa del 2025 saranno più del doppio di quelli attuali.



I servizi IT sperimenteranno invece quest’anno una crescita del 6,8%, sull’onda di una prolungata domanda di trasformazione digitale nelle aziende. La categoria include i servizi per la privacy dei dati, la cybersicurezza, la gestione dei dati, la gestione applicativa e la gestione delle infrastrutture. A proposito dei servizi gestiti infrastrutturali, crescerà maggiormente la componente d’offerta riferita alle infrastrutture in cloud.



Il motori della crescita quest’anno saranno dunque le esigenze di transizione digitale, ma anche l’attenzione alle tematiche di sostenibilità. “I vendor di tutto il mondo”, scrive Forrester, “amplieranno i propri prodotti e servizi al di fuori dei mercati per loro tradizionali e sfrutteranno la rivoluzione dell’as-a-service e del software, così come le fusioni e acquisizioni. Inoltre useranno la tecnologia per spingere verso l’energia pulita ed espandere gli strumenti di sviluppo in-house”.