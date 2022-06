Studi di commercialisti, il futuro è nel cloud Lo Studio Biondani Benetti ha pienamente preso coscienza delle opportunità offerte dagli sviluppi tecnologici e dal cloud. Affiancato da Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. Pubblicato il 23 giugno 2022 da Redazione

Lo Studio Biondani Benetti è una consolidata realtà professionale di Verona. Quattordici tra partner, professionisti, collaboratrici e collaboratori operano al servizio di una vasta clientela non soltanto regionale. Il bacino di utenza dello Studio spazia dal Piemonte al Trentino, passando per la Lombardia. Uno Studio di professionisti che è cresciuto nel tempo grazie alla partnership tecnologica con Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

Enrico Biondani spiega l’approccio alle tecnologie digitali che hanno sostenuto la crescita dello Studio. “La nostra professione è sottoposta a continue sollecitazioni a causa delle incessanti modifiche normative e legislative”, illustra Biondani. “Da qui siamo partiti con la necessità di una sempre più spinta automazione delle attività di Studio e dello sviluppo di un concetto di costante riorganizzazione. Wolters Kluwer Tax & Accounting ci è stata preziosamente vicino con suggerimenti digitali di grande pregio che hanno consentito lo sviluppo dello Studio in generale ma anche delle persone che ci lavorano”.



“Siamo partiti con l’implementazione di applicativi solidi come B.Point”, racconta Alberto Benetti,“e abbiamo partecipato allo sviluppo tecnologico dello strumento con il recente programma Con Te B.Point edition”. La struttura del programma di Wolters Kluwer ha facilitato una sorta di cambio di mindset in molti collaboratori dello Studio. I webinar settimanali hanno supportato la focalizzazione su un utilizzo più consapevole dello strumento digitale e hanno aperto alla curiosità verso un mondo tecnologico che offre grandi spazi di sviluppo, il cloud.

“Stiamo passando dagli applicativi in SaaS a quelli in cloud”, prosegue Biondani, “e in questo siamo supportati non soltanto dalla tecnologia di Wolters Kluwer ma anche dalla confidenza che i nostri collaboratori hanno acquisito con la struttura digitale. Semplicità d’uso, efficacia, velocità e affidabilità dei risultati hanno conquistato tutti, e tutti ora si rendono conto che la struttura tecnologica consente un approccio al servizio molto migliore e di gran lunga più apprezzato”.

I nuovi orizzonti professionali da offrire alla clientela sono quelli della consulenza in controllo di gestione e della consulenza finanziaria. “Le Pmi, con le quali lavoriamo, non hanno nel loro organico funzioni manageriali adeguate a sviluppare un controllo di gestione come invece le attuali condizioni di mercato richiederebbero”, affermano all’unisono Biondani e Benetti. “Ecco dunque che il commercialista può diventare quel professionista che affianca la propria clientela anche in attività di controllo di gestione. L’offerta di servizi di questo genere è però unicamente possibile se il workflow dello Studio è automatizzato e pienamente digitalizzato”.

Alberto Benetti (a sinistra) ed Enrico Biondani

La digitalizzazione incide profondamente nelle attività di Studio e il processo della trasformazione digitale è pienamente e costantemente in atto. Il continuo sviluppo digitale dello Studio Biondani Benetti è diventato una sorta di strumento di marketing che rafforza la fedeltà della clientela.



“La struttura digitale e le nuove tecnologie targate Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia vengono condivise con la clientela”, spiegano i due commercialisti, “e grazie alla semplicità d’uso, all’efficacia e alla quantità e qualità di dati che emergono dalle attività, l’apprezzamento è condiviso e unanime. Anche la clientela si evolve. Spesso oggi incontriamo la nuova generazione di imprenditori che sa apprezzare la trasformazione digitale e sa cogliere gli spunti consulenziali che riusciamo a porgere ispirati dalle analisi che la digitalizzazione ci consente”. La trasformazione digitale è ineluttabile e costante ma offre spunti e opportunità, come ci insegna lo Studio Biondani Benetti, che Wolters Kluwer Tax & Accounting sta accompagnando dalle soluzioni in SaaS a quelle in cloud.