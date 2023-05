Sviluppo su architetture “moderne”, Spring piace agli sviluppatori Uno studio di Vmware svela che tra gli sviluppatori che usano Java attraverso Spring i microservizi sono la norma. Gli aggiornamenti di Java sono il punto dolente. Pubblicato il 19 maggio 2023 da Redazione

Le architetture e le applicazioni moderne, basate su microservizi, programmazione Reactive e serverless, diventano sempre più popolari tra gli sviluppatori. Lo evidenzia Vwmare in un nuovo studio focalizzato sulla community degli utenti di Spring, un framework per lo sviluppo applicativo basato su Java. Il 55% degli intervistati ha detto di aver utilizzato, nel 2022, prevalentemente stili architetturali moderni, dato in crescita del 5% sul 2021.



In particolare, il 93% utilizza i microservizi, il 25% la programmazione Reactive e il 24% il serverless, e fra le tendenze del 2022 c’è anche la compilazione nativa: tutti questi strumenti e approcci, sottolinea Vmware, contribuiscono ad accelerare la distribuzione di app moderne. Spring è decisamente apprezzato: quasi tutti gli intervistati (98%) che conoscono Spring Native sono interessati alla compilazione di applicazioni Spring, e più di tre quarti (79%) intendono distribuire applicazioni Spring compilate entro due anni o meno.



Perché piace? Il 75% ama usarlo perché è stabile, scalabile e sicuro. Una buona notizia è il fatto che la maggior parte degli utenti impieghi le versioni attuali, supportate, di Spring e il 70% ha detto di voler passare alla prossima major release entro dodici mesi. In questo scenario positivo, non manca qualche piccola o grande stonatura.



Per alcuni, il 26%, è a volte problematico trovare le giuste informazioni sull’utilizzo dei moduli e sul funzionamento dei diversi componenti di Spring. Inoltre gli aggiornamenti di Java sono diventati un punto dolente per chi utilizza questo linguaggio di programmazione, perché anche le nuove major e minor release hanno subito un'accelerazione, mettendo sotto pressione il personale addetto alle operations e gli sviluppatori. cosa fanno tutti i componenti e quando usarli.