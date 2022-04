Tinexta e ITsMine difendono insieme i dati delle grandi aziende Siglato un accordo per la proposta congiunta di soluzioni di protezione dei dati sensibili, rivolte alle aziende di grandi dimensioni. Pubblicato il 13 aprile 2022 da Redazione

Proteggere i dati sensibili delle grandi aziende, attraverso soluzioni di data loss prevention al passo con i tempi, è l’obiettivo della nuova partnership stretta da ITsMine e Corvallis. La prima è una società di cybersicurezza specializzata proprio in prevenzione della perdita di dati; la seconda è il system integrator di Tinexta Cyber (azienda appartenente a Gruppo Tinexta) e si rivolge principalmente a una clientela di grandi imprese.

L’accordo prevede che i clienti attuali e potenziali di Corvallis possano adottare la piattaforma Agentless BeyondDLP di ITsMine, una tecnologia che - come il nome suggerisce - va “oltre” le tradizionali soluzioni di data loss prevention per assecondare i ben noti cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nelle aziende negli ultimi anni: la scomparsa del classico “perimetro” dell’IT, il cloud, il lavoro remoto, l’aumento degli attacchi informatici tesi al furto o alla distruzione dei dati.

La tecnologia di ITsMine aiuta le aziende a proteggersi dai rischi interni ed esterni e a ottenere la compliance ai regolamenti sulla protezione dei dati, come il Gdpr. L’impatto sulle prestazioni delle applicazioni è inesistente, dato che il software è di tipo agentless, o meglio, degli agenti “usa e getta” vengono posizionati sugli endpoint per raccogliere evidenze forensiche. I data breach, sia causati da attacchi esterni sia da attività interna illecita, vengono scoperti posizionando dei sensori virtuali nei punti critici di una rete, in prossimità dei dati sensibili da proteggere. Il software permette anche di realizzare un monitoraggio continuo dello stato di sicurezza tramite dashboard interattive e di recuperare informazioni forensi anche dopo l’esfiltrazione dei dati al di fuori della rete aziendale.

“Da sempre siamo impegnati a offrire ai nostri clienti le soluzioni più innovative. Per questo abbiamo scelto la piattaforma di ITsMine, che adotta un approccio totalmente nuovo rispetto ai classici prodotti della categoria data loss prevention”, ha dichiarato Giorgio Pianesani, direttore commerciale della divisione cyber di Corvallis. “La piattaforma, peraltro, alimenta un circolo virtuoso: l’invio di avvisi personalizzati agli utenti, quando stanno per compiere inavvertitamente un’azione potenzialmente rischiosa, contribuisce infatti ad aumentare la loro consapevolezza sui fondamentali aspetti di data security aziendale.”



“Corvallis è un partner con una lunga storia di successi nel mercato IT nazionale, con il quale daremo l’opportunità alle organizzazioni italiane di proteggersi in modo proattivo dalle minacce interne ed esterne”, ha detto Kfir Kimhi, Ceo di ITsMine. “Ma la loro importante clientela non è l’unico motivo per cui abbiamo scelto Corvallis come nostro partner: abbiamo subito capito che ci poteva anche supportare nel migliorare ulteriormente la nostra tecnologia. Con il loro team tecnico esperto, e grazie all’ampia esperienza come system integrator presso aziende complesse, Corvallis ci fornisce importante feedback su problematiche, scenari reali e desiderata dei clienti. Infatti, tra i team tecnici delle due aziende è già iniziata una fruttuosa collaborazione”.