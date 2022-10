Tiscali aderisce al piano voucher banda ultralarga per Pmi La aziende da meno di 250 dipendenti possono usufruire per due anni dell’offerta in fibra ottica a fronte del solo pagamento dell’Iva. Pubblicato il 26 ottobre 2022 da Redazione

Anche Tiscali, come altri operatori telco, ha aderito alla “fase due” del piano voucher banda ultralarga, promosso dal Governo e gestito da Infratel Italia (società del Ministero dello Sviluppo Economico) per incentivare la domanda di connettività delle imprese. Per le aziende con meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore ai 50 milioni di euro (nell’anno 2021) è possibile sfruttare un contributo di 2.500 euro per dotarsi di connessioni Internet veloci per almeno 18 mesi. La somma include il contributo di 500 euro eventualmente necessario per il rilegamento alla rete.



Reduce dall’annuncio della nuova strategia di “media company” e dal rebranding come Tessellis, Tiscali ribadisce il proprio impegno nel campo delle telecomunicazioni proponendo alle micro, piccole e medie imprese la propria offerta di connettività fino a 2,5 Gigabit/s. Con il voucher, le aziende eleggibili possono ottenere 48 mesi di utilizzo gratuito dell’offerta Ultrainternet Fibra Business Pro 2.5 Voucher di Tiscali (normalmente proposta a 49,95 euro al mese), pagando soltanto l’Iva pari a 9,17 euro al mese. Per essere richiamati e scoprire la promozione è necessario inserire il numero di telefono aziendale.

Basata su su rete Fiber to-the-Home, l’offerta promette velocità fino a 2,5 Giga in download e fino a 500 Mega in upload e include chiamate illimitate gratuite verso fissi e cellulari nazionali e 500 minuti su rete fissa internazionale in zona Ue. Il modem Avm Wi-Fi 6 FRITZ!Box 5530 Fiber viene dato in comodato d’uso gratuito. Per le imprese che abbiano esigenze più evolute rispetto ai servizi di connettività monolinea sono disponibili, inoltre, soluzioni con due linee voce e soluzioni integrate di connettività e voce con centralino virtuale, oltre a offerte personalizzate.

Tiscali non è l’unico operatore di telecomunicazioni ad aver lanciato promozioni basate sul voucher banda ultralarga rivolte alle imprese. Anche Tim propone diverse offerte di connettività Xdsl o su fibra ottica scontate a 5 o 10 euro al mese per dodici mesi. Vodafone ha invece attivato un servizio che verifica, per ciascuna richiesta, se la Pmi abbia diritto a beneficiare del voucher (in questo caso l’offerta è riservata ai nuovi clienti). Similmente, Fastweb richiede la compilazione di un form e ricontatta le utenze interessate a conoscere la promozione loro riservata; le partite Iva e le Pmi già clienti, invece, accedono alle offerte tramite l’area personale del portale Web.