Usb-C obbligatorio entro il 2024, Apple dovrà adeguarsi Il Parlamento Ue ha approvato la legge sul caricabatterie universale, che sarà quello del mondo Android. L’iPhone e l’iPad dovranno adottare lo standard. Pubblicato il 04 ottobre 2022 da Redazione

Apple sarà obbligata a portare l’Usb-C suoi iPhone e iPad, abbandonando l’interfaccia di ricarica con connettore Lightning attualmente utilizzata sui dispositivi iOS. La proposta sul “caricabatterie universale” è ora legge, anche se ci sono due anni di tempo per adeguarsi. La modifica legislativa di cui da tempo si discuteva in Europa è stata approvata dal Parlamento Ue in larghissima maggioranza (602 voti a favore e solo 13 contrari): entro il 2024 l’Usb-C dovrà diventare l’unico standard per la ricarica di smartphone, tablet, ebook reader e fotocamere digitali, favorendo l’intercambiabilità di cavi e caricatori tra un dispositivo e l’altro.

Permettendo di evitare l’acquisto di accessori ad hoc, il caricabatterie universale si tradurrà per i consumatori in un risparmio collettivo di circa 250 milioni di euro, stando alle valutazioni della Commissione Europea. Apple, dal canto suo, si era sempre opposta all’idea di una imposizione dell’Usb-C, sostenendo che questa scelta avrebbe creato inutilmente montagne di rifiuti elettronici, oltre a ostacolare l’innovazione.



Ora, in sostanza, i possessori di iPhone, iPad ed AirPods non saranno più obbligati ad acquistare un accessorio Apple originale in caso di rottura. L’Usb-C, già standard nel mondo Android, sconfinerà dunque nel territorio di iOS e l’invasione di campo potrebbe non essere gradita all’azienda di Cupertino, da sempre attenta a distinguersi e a proteggere i propri confini (tecnologici e commerciali). Tuttavia nulla vieterà a Apple di proporre accessori con connettore Usb-C marchiati mela morsicata e specifici per i dispositivi iOS, come d'altra parte già accade per i più recenti modelli di Macbook. Inoltre nuovi utenti potrebbero essere spinti a comprare per la prima volta tecnologie della Mela.